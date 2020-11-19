Герой футбольного дня. Манор Соломон

Это всегда очень эмоциональный момент – первый гол за команду, цвета которой защищаешь. Манор Соломон не является супер-бомбардиром, но он уже успел почувствовать вкус больших индивидуальных побед. Помним, каким важным, неожиданным и определяющим в плане турнирных перспектив команды был его гол в ворота "Аталанты" в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов. Это был не единственный результативный удар Манора на международной арене в футболке "Шахтера". Впоследствии он забил еще в ворота "Манчестер Сити", "Вольфсбурга", а в этом сезоне отметился победным мячом в ворота "Реала".

Вчера Манор открыл свой счет результативных ударов за национальную сборную Израиля. Примечательно, что до этого он не забил ни одного мяча за юношеские и молодежную сборные Израиля на официальном уровне, хотя представляет свою страну с 2015-го года. Гол получился трудовым – в ходе контратаки, но и после индивидуальных действий. Соломону пришлось протянуть мяч в штрафную зону, обыграть оппонента и пробить в дальний угол мимо вратаря. Хотя даже если бы он просто подставил ногу под мяч перед пустыми воротами – это все равно был бы эмоциональный для него момент.

Выше писали, что Манор - не супер-бомбардир, но на его счету уже немало важных голов в футболке "Шахтера". Как для 21-летнего футболиста ротации. Кроме голов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, точные удары израильтянина спасали "Шахтер" от поражения в УПЛ в поединках с "Александрией" и "Ворсклой", помогали переиграть "Десну". Сегодня transfermarkt оценивает Соломона в семь миллионов евро, но такими голами он набивает себе цену. Приходил в "Шахтер" Манор со стоимостью в пять миллионов евро.

В следующем году Израиль продолжит выступать в дивизионе В, а в "Шахтере" Манор продолжит борьбу за основной состав. Борьбу, в которой есть немало шансов на успех. Для "горняков" Соломон – очередной перспективный проект, за которого в будущем рассчитывают выручить немало средств. Не одними только латиноамериканцами питается казна клуба (Генрих Мхитарян – как пример).