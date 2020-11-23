Калиниченко о сборной России: Лига B - это наш уровень

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказался об успехах сборной России в Лиге наций, где команда заняла второе место в группе и не вышла в дивизион А

"Драматизма добавляет, что если бы мы поднялись в Лигу А, там были бы гораздо более интересные соперники.

Сейчас нам вариться в той же Лиге с теми же сборными. Но наверняка это наш уровень", – цитирует Калиниченко Матч ТВ.