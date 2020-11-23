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Калиниченко о сборной России: Лига B - это наш уровень

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Сказал Максим, да и бог с ним

Калиниченко о сборной России: Лига B - это наш уровень
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказался об успехах сборной России в Лиге наций, где команда заняла второе место в группе и не вышла в дивизион А

"Драматизма добавляет, что если бы мы поднялись в Лигу А, там были бы гораздо более интересные соперники.

Сейчас нам вариться в той же Лиге с теми же сборными. Но наверняка это наш уровень", – цитирует Калиниченко Матч ТВ.

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В статье: Максим Калиниченко Россия
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
24.11.2020 в 01:04
Так на фото все уроды которые просто зарабатывают в Украине -а потом рвут домой в Россию
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2020 в 00:15
Так человек уже давно с двумя гражданствами живет. Что здесь удивительного
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+1
0
velbag (Полтава)
24.11.2020 в 00:11
ублюдок малороський
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+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
24.11.2020 в 00:05
Ми??? Нам??? Наш??? Тварь
Ответить
+5
-1


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