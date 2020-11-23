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Калиниченко о сборной России: Лига B - это наш уровень
Сказал Максим, да и бог с ним
Экс-игрок
"Драматизма добавляет, что если бы мы поднялись в Лигу А, там были бы гораздо более интересные соперники.
Сейчас нам вариться в той же Лиге с теми же сборными. Но наверняка это наш уровень", – цитирует Калиниченко Матч ТВ.
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
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Dimka26 (Чернигов)
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