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Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

По итогам решение УЕФА, команда Шевченко опустилась в группе на последнее место

Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

На дисциплинарном комитете УЕФА сегодня было принято решение присудить сборной Украины техническое поражение 0:3. Напомним, что матч против Швейцарии был отменен из-за вспышки коронавируса внутри "сине-желтых".

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Это повлияло на итоговый расклад в Лиге Наций. Таким образом, команда Шевченко опустилась в группе на четвертое место и в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе В. Турнир должен начаться летом 2022-го года.

Напомним, что до решения УЕФА, сборная Украина опережала в группе Швейцарию.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Комментарии (8)
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yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:27
Долго теперь будем помнить эту б л...ть швейсарию
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bokassalowara (Город)
25.11.2020 в 19:18
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0
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avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 19:04
Не нужно понимать под дудку УЕФА. Отказаться играть в этом турнире. Или выходя на поле валять дурака. Посмотрю как УЕФА запоёт тогда.
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0
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:26
Ну, ты же понимаешь, что такого не будет...
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0
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:49
Кстати, Реал надо чпокнуть... вместе с Рамосом... Не все так просто...было...
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0
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 18:42
Мрази. Вот вам Европа, куда мы типа так хотим.
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+3
-1
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:29
Перевожу, нам сказали: "Ребята, сорри, Вам просто со жребием не повезло! Германия и Испания - вообще вариантов нет, чтоб немцы в Лигу В не вылетели, мы вообще прошлый раз формат турнира поменяли, а обидеть Швейцарию - мы никак не можем! Была бы там какая-то Исландия или такая же как Вы Польша - вообще не вопрос! Кстати, мы же Вам на Евро Македонию в группу подсунули - самый слабый из возможных вариантов? Так, что уже в расчете."
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+4
-2
Kela (Одесса)
25.11.2020 в 19:00
надо было катать ничейку 1-1 в Киеве с немцами, а не пропускать дурные голы и проигрывать 1-2, тогда бы и вопросов таких не было
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+1
0


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