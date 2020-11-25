Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций

На дисциплинарном комитете УЕФА сегодня было принято решение присудить сборной Украины техническое поражение 0:3. Напомним, что матч против Швейцарии был отменен из-за вспышки коронавируса внутри "сине-желтых".

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Это повлияло на итоговый расклад в Лиге Наций. Таким образом, команда Шевченко опустилась в группе на четвертое место и в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе В. Турнир должен начаться летом 2022-го года.

Напомним, что до решения УЕФА, сборная Украина опережала в группе Швейцарию.