Лига наций УЕФА
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Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций
По итогам решение УЕФА, команда Шевченко опустилась в группе на последнее место
На дисциплинарном комитете УЕФА сегодня было принято решение присудить сборной Украины техническое поражение 0:3. Напомним, что матч против Швейцарии был отменен из-за вспышки коронавируса внутри "сине-желтых".
Это повлияло на итоговый расклад в Лиге Наций. Таким образом, команда Шевченко опустилась в группе на четвертое место и в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе В. Турнир должен начаться летом 2022-го года.
Напомним, что до решения УЕФА, сборная Украина опережала в группе Швейцарию.
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Комментарии (8)
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yerik (Chernivtsi)
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bokassalowara (Город)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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Kela (Одесса)
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