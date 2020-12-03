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Лига наций УЕФА

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Повтор финала Евро-2012. Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Четыре команду вступят в битву

Повтор финала Евро-2012. Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций
UA-Футбол
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Сегодня прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Наций. Четыре лучшие команды дивизиона А разыграют трофей.

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Список пар выглядит следующим образом:

  • Испания - Италия (6-е октября, стадион "Сан-Сиро")
  • Бельгия - Франция (7-е октября, стадион "Альянц Стадиум")

Отметим, что финал турнира и матч за третье место пройдут 10-го октября, 2021-го года.

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В статье: Испания Италия Франция Бельгия Лига Наций
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