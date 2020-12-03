Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Повтор финала Евро-2012. Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций
Четыре команду вступят в битву
Сегодня прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Наций. Четыре лучшие команды дивизиона А разыграют трофей.
Список пар выглядит следующим образом:
- Испания - Италия (6-е октября, стадион "Сан-Сиро")
- Бельгия - Франция (7-е октября, стадион "Альянц Стадиум")
???? The 2021 #NationsLeague finals...— UEFA Nations League (@EURO2020) December 3, 2020
Who will win?
Отметим, что финал турнира и матч за третье место пройдут 10-го октября, 2021-го года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Лестер. Анонс и прогноз на матч
- Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро
- Мирча Луческу после поражения Ювентусу: Я принимаю ошибки наших молодых игроков
- Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...