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Худжамов: Чтобы Шахтер прошел Рому нужны сверхусилия и доля фарта
Задача перед горняками стоит архисложная
shakhtar.com
Экс-кипер "
"Для того, чтобы "Шахтер" прошел "Рому", нужны сверхусилия и определенная доля фарта. От "Шахтера" можно ждать сегодня слишком атакующей тактики, но вопрос в том, будет ли она эффективна? Фонсека долго работал в "Шахтере" и он знает сильные и слабые стороны каждого футболиста. Если "Шахтер" попытается большими силами пойти вперед, могут быть последствия.
Сейчас у "Шахтера" проблема с левым флангом обороны. Будут отсутствовать Корниенко и Исмаили. И если оглядываться на все кадровые проблемы, то, мне кажется, вряд ли "Шахтер" пойдет вперед. Да, Матвиенко может закрыть позицию левого защитника, но на этой позиции он менее эффективен, чем Корниенко и Исмаили. Не так-то и просто перейти из центральной зоны и закрыть фланг. Другой вопрос, кто теперь выйдет в центре защиты.
Я не думаю, что в этом поединки будет серия послематчевых пенальти. Все решится в пределах 90 минут", - сказал Худжамов.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Рома" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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