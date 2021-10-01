Италия объявила заявку на финальную часть Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с составом футболистов, которые будут бороться в финальной части Лиги наций.

В обойме наставника 23 исполнителя, сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ)", Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алесандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (оба — "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Лион"), Рафаэль Толой ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти ("ПСЖ").

Нападающие: Доменико Берарди, Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Отметим сборная Италии 6 октября сыграет в полуфинале Лиги наций против Испании. Победитель этой пары встретится в финале против Бельгии или Франции.