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Италия объявила заявку на финальную часть Лиги наций
В обойме Роберто Манчини 23 исполнителя
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с составом футболистов, которые будут бороться в финальной части Лиги наций.
В обойме наставника 23 исполнителя, сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ)", Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа").
Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алесандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (оба — "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Лион"), Рафаэль Толой ("Аталанта").
Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти ("ПСЖ").
Нападающие: Доменико Берарди, Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").
Отметим сборная Италии 6 октября сыграет в полуфинале Лиги наций против Испании. Победитель этой пары встретится в финале против Бельгии или Франции.
#Nazionale ????????— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 30, 2021
???? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ????????
I dettagli ???????? https://t.co/pZc8WBKqRT#VivoAzzurro pic.twitter.com/YRwNZAFoaE
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