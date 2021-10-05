Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Лиги Наций 6.10.2021

Три месяца назад эти сборные встречались в полуфинале Евро-2020. Тогда Скуадра Адзура победила Фурию Роху в серии пенальти. И теперь Луис Энрике и компания имеют прекрасную возможность, чтобы взять реванш над коллективом Роберто Манчини - они встретятся в полуфинале Лиги Наций.

Какой формат турнира

Как известно, в 2020 году состоялись матчи группового этапа Лиги Наций. Четыре лучшие команды из дивизиона А вышли в так называемый финал четырех. Кроме Италии и Испании, это также Бельгия и Франция. Путем жеребьевки были сформированы две полуфинальные пары.

Где и когда состоится матч Италия - Испания

Все матчи состоятся в Италии. В частности, полуфинал Италия - Испания состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро в среду, 6 октября . Начало игры в 21:45 . Победитель этого поединка сыграет в финале, который состоится 10-го октября здесь же в Милане. Проигравшая команда будет играть за бронзу с неудачником матча Бельгия - Франция.

Какой канал в Украине будет транслировать матч

В Украине матч Италия - Испания будет доступен на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 , которые являются платными. Прямая трансляция начнется в 21:30. В 21:00, а также по окончании поединка в эфире телеканалов выйдет программа «Лига Наций. Матч-центр», ведущие и эксперты которой проанализируют главные перипетии игры.

Где в интернете смотреть онлайн матч Италия - Испания

Легально в интернете поединок можно будет посмотреть на платформах Oll.tv, Киевстар ТВ, Водафон ТВ и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол 1|2|3

Как еще можно следить за игрой

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Италия - Испания онлайн. Канал подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию игры