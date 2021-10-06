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Италия – Испания. АУДИО онлайн трансляция первого полуфинала Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Италии.
Ремейк встречи на чемпионате Европы? "Красная Фурия" и "Скуадра Адзурра" имеют богатую историю поединков, сегодня она пополнится еще одним матчем. Сможет ли Испания взять реванш у Италии за ЕВРО? Сохранит ли команда Манчини боевой настрой? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Егор Старков
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