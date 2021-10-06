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Италия – Испания. АУДИО онлайн трансляция первого полуфинала Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Италия – Испания. АУДИО онлайн трансляция первого полуфинала Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок полуфинала Лиги наций между сборными Испании и Италии.

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Ремейк встречи на чемпионате Европы? "Красная Фурия" и "Скуадра Адзурра" имеют богатую историю поединков, сегодня она пополнится еще одним матчем. Сможет ли Испания взять реванш у Италии за ЕВРО? Сохранит ли команда Манчини боевой настрой? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Испания Италия Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
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