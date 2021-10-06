Манчини – о полуфинале Лиги наций: Испанцам нет равных в комбинационной игре низом

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал предстоящий финал Лиги наций против Испании. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

"С Испанией на ЕВРО-2020 нам пришлось труднее всего. Матч точно получится увлекательным. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас все будет иначе".