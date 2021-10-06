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Манчини – о полуфинале Лиги наций: Испанцам нет равных в комбинационной игре низом

Лига наций УЕФА
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Роберто на связи

Манчини – о полуфинале Лиги наций: Испанцам нет равных в комбинационной игре низом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал предстоящий финал Лиги наций против Испании. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

"С Испанией на ЕВРО-2020 нам пришлось труднее всего. Матч точно получится увлекательным. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры. Сейчас все будет иначе".

"Когда играет сборная, "Сан-Сиро" обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. И было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира, но это будет нелегко".

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В статье: Роберто Манчини Испания Италия Лига Наций
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Источник:
УЕФА

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