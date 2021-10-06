  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Луис Энрике: Интересно посмотреть, какой уровень Испания покажет против чемпионов Европы
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике: Интересно посмотреть, какой уровень Испания покажет против чемпионов Европы

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

"Красная Фурия" готова к поединку?

Луис Энрике: Интересно посмотреть, какой уровень Испания покажет против чемпионов Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги наций против Италии. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

"Это обещало грандиозное зрелище еще до начала ЕВРО-2020 – сыграть против Италии на ее поле в финальной стадии Лиги наций! Мы бы очень хотели выиграть этот турнир, и, как ни странно, будем играть против действующих чемпионов Европы на их поле".

"Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию. Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры. Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу".

Читайте такжеМанчини – о полуфинале Лиги наций: Испанцам нет равных в комбинационной игре низом

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Испания Италия Луис Энрике Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...