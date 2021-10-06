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Лукаку: Хочу наконец выиграть турнир со сборной Бельгии

Лига наций УЕФА
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Бельгиец - о предстоящих матчах плей-офф Лиги наций

Лукаку: Хочу наконец выиграть турнир со сборной Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги наций против команды Франции.

"Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место.

Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022", - приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Бельгия – Франция пройдет в Италии в четверг, 7 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Франция Бельгия Ромелу Лукаку
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Источник:
УЕФА

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