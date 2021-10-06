Лукаку: Хочу наконец выиграть турнир со сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги наций против команды Франции.

"Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место.

Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022", - приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА.