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Энрике о том, почему не читает прессу: Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Журналист победителя Лиги чемпионов точно ничему не научит

Энрике о том, почему не читает прессу: Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал интервью газете Marca, в котором рассказал, почему не принимает всерьез критику прессы. "Я не прислушиваюсь к критикам", – заявил он.

– Почему вы не читаете прессу?

– Потому что разбираюсь в футболе побольше многих, у меня больше информации, чем у вас (журналистов). Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало, чтобы я его прочитал.

– Критиковали выбранный вами состав…

– Для критиков у меня нет никаких новостей, я к ним не прислушиваюсь. Для меня состав остается прежним. Я доверяю тем, кого приглашаю, – сказал Энрике.

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Напомним, что Энрике тренирует сборную Испании с 2018 года. При нем "красная фурия" добралась до полуфинала ЕВРО-2020.

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В статье: Луис Энрике Национальная сборная Испании
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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ГенриВол (Волочиськ)
06.10.2021 в 20:45
В нас навіть Леоненко читає, а він ні.
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