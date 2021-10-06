Энрике о том, почему не читает прессу: Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал интервью газете Marca, в котором рассказал, почему не принимает всерьез критику прессы. "Я не прислушиваюсь к критикам", – заявил он.

– Почему вы не читаете прессу?

– Потому что разбираюсь в футболе побольше многих, у меня больше информации, чем у вас (журналистов). Нет такого мнения, которое меня бы заинтересовало, чтобы я его прочитал.

– Критиковали выбранный вами состав…

– Для критиков у меня нет никаких новостей, я к ним не прислушиваюсь. Для меня состав остается прежним. Я доверяю тем, кого приглашаю, – сказал Энрике.

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Напомним, что Энрике тренирует сборную Испании с 2018 года. При нем "красная фурия" добралась до полуфинала ЕВРО-2020.