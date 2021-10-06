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Доннарумму освистали на матче Италии с Испанией в Милане
Это закончится нескоро
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Испании победила сборную Италии в полуфинале Лиги наций (1:2).
Часть болельщиков, присутствующих на "Сан-Сиро", освистывала каждое действие голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы.
Негативная реакция зрителей связана с тем, что минувшим летом вратарь перешел из "Милана" в "ПСЖ", отказавшись продлить с "россонери" контракт.
Ранее сообщалось, что болельщики "Милана" вывесили в городе оскорбительный плакат, адресованный Доннарумме.
В июле Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.
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