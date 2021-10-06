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Доннарумму освистали на матче Италии с Испанией в Милане

Лига наций УЕФА
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Это закончится нескоро

Доннарумму освистали на матче Италии с Испанией в Милане

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сборная Испании победила сборную Италии в полуфинале Лиги наций (1:2).

Часть болельщиков, присутствующих на "Сан-Сиро", освистывала каждое действие голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы.

Негативная реакция зрителей связана с тем, что минувшим летом вратарь перешел из "Милана" в "ПСЖ", отказавшись продлить с "россонери" контракт.

Ранее сообщалось, что болельщики "Милана" вывесили в городе оскорбительный плакат, адресованный Доннарумме.

В июле Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

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В статье: Милан Национальная сборная Испании Джанлуиджи Доннарумма Национальная сборная Италии
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