Лига Наций. Италия - Испания 1:2. Отомстили за Евро и пробились в финал

Чемпионы Европы не проигрывали с 2018 года; эта серия растянулась до рекордных 37 матчей. Но все когда-то заканчивается.

В Испанию сегодня мало кто верил. Из-за травм в Милан не поехали Альба, Мората, Солер, Педри, Морено, Ольмо и еще ряд важных исполнителей. Луису Энрике было очень тяжело, но он выбрал в основу именно тех парней, которые были необходимы для победы. А Манчини - нет.

Центральная фигура матча - 17-летний хавбек "Барсы" Гави, который вышел в основе и за первый тайм сделал те же три отбора, что и вся звездная полузащита Италии в составе Верратти, Жоржиньо и Бареллы. Фантастически выступил и капитан Бускетс, лишивший итальянцев мяча и заставивший их бегать туда-сюда в попытках его отобрать. Конечно, это утомляло.

11 - Since 1st September 2020, @FerranTorres20 has scored 10 goals in 20 appearances for Spain #SPA ????????, more than double that any other player in this period (Álvaro Morata, 5). Killer. #NationsLeague pic.twitter.com/jHuRfhEyoW

Кьеза в контратаке пытался брать на себя инициативу, пробивать, но Симон был на месте. А Испания в ответных акциях была и многочисленнее, и острее. Первый гол Феррана Торреса пришел с фланга Ди Лоренцо - тот провалился, дал пройти Оярсабалю, и Микель прострелил на вингера "Сити".

Гол не мобилизовал "Скуадру", даже наоборот - она занервничала. Доннарумма в простой ситуации выпустил мяч из рук и он попал в штангу. Бонуччи же и подавно заработал удаление - сперва нахамил судье, а затем локтем ударил Бускетса.

Удаление капитана сломало игру хозяев через несколько минут после первой их классной атаки - Инсинье вывалился на ворота по центру, но пробил по угловому флажку. Ну и снова Испания моментально наказала - опять Оярсабаль, опять на Феррана, только на сей раз верхом. У Доннаруммы не было никаких шансов.

2 - This is the first time that #Spain #SPA ???????? have scored two goals against #Italy #ITA ???????? at an Italian stadium since November 1998 in a friendly game (2-2). Gunnery.#NationsLeague pic.twitter.com/uxm5BeXu3Y