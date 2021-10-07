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Сборная Италии проиграла впервые с сентября 2018 года – это мировой рекорд
Ничто не вечно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА (1:2), тем самым прервав рекордную беспроигрышную серию из 37 матчей без поражений подряд.
Мировой рекорд был установлен в матче квалификации Чемпионата мира-2022 против Швейцарии (0:0) – тогда Италия не проиграла 36 матчей к ряду.
Последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года – это случилось в матче против Португалии (0:1).
Напомним, что сборная Италии выиграла Евро-2020, что позволило добраться команде Роберто Манчини до мирового рекорда. В финале была обыграна Англия (1-1) (3:2 – по пенальти).
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