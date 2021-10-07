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Италия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Италия - Испания, Лига Наций, 6 октября 2021

Италия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Лиги Наций, в котором Италия встречалась с Испанией. Фурия Роха открыла счет на 17-й минуте благодаря удару Феррана Торреса. Он же удвоил преимущество перед свистком на перерыв, при этом Италия осталась в меньшинстве, ведь Бонуччи успел заработать два предупреждения. Во втором тайме шансов у Скуадры Адзурры было не так много, но под конец встречи Лоренцо Пеллегрини один гол отыграл. Однако перевести игру в овертайм Испания не дала. В финале команда Луиса Энрике встретится с победителем пары Бельгия - Франция, которые сыграют сегодня.

Лига Наций. Полуфинал
Италия - Испания 1:2
Голы: Пеллегрини 83 - Ф.Торрес 17, 45+2
Удаление: Бонуччи 42

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В статье: Испания Италия Лига Наций Ферран Торрес
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