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Луис Энрике - о матче с Италией: Это только одна игра, а не какая-то знаковая победа

Лига наций УЕФА
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Наставник прокомментировал выход команды в финал Лиги наций

Луис Энрике - о матче с Италией: Это только одна игра, а не какая-то знаковая победа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от победы над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

"Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, — против любого соперника, и где бы ни проходила игра.

У меня на карандаше 40-50 игроков, которые заслуживают принимать участие в таких матчах", — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Напомним, в финале Лиги наций сборная Испании сыграет с победителем поединка Бельгия - Франция, который состоится сегодня, 7 октября.

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В статье: Испания Италия Луис Энрике
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Источник:
УЕФА

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