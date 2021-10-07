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Манчини - про 1:2 с Испанией: Порой в футболе все решают определенные моменты
Сборная Италии проиграла испанцам в Лиге наций
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
"Таков футбол. Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.
Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли", — сказал Манчини.
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