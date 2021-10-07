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Манчини - про 1:2 с Испанией: Порой в футболе все решают определенные моменты

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Сборная Италии проиграла испанцам в Лиге наций

Манчини - про 1:2 с Испанией: Порой в футболе все решают определенные моменты

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

"Таков футбол. Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.

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Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли", — сказал Манчини.

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В статье: Роберто Манчини Испания Италия
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
07.10.2021 в 09:51
испанская молодежь перебегала итальянских пенсионеров
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