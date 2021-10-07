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Бельгия - Франция: где и когда смотреть матч Лиги Наций 7.10.2021
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Бельгия - Франция, 7 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду определился первый финалист Лиги Наций в сезоне 2020/21 - им стала сборная Испании, которая переиграла сборную Италии со счетом 1:2. Сегодня, 7 октября станет известен второй участник финала - право сыграть в решающем матче разыграют сборные Бельгии и Франции.
К слову, для Бельгии это будет возможность отомстить трехцветным за поражение в полуфинале Чемпионата мира 2018-го года, когда Франция победила благодаря единственному голу от Умтити. С тех пор эти соперники не пересекались.
Матч Бельгия - Франция, который начнется в 21:45 в четверг, 7 октября, в Украине в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2. В 21:00 и сразу после завершения игры в эфир выйдет программа «Лига Наций. Матч-центр», ведущие и эксперты которой проанализируют основные перипетии противостояния.
В интернете легально смотреть онлайн матч Бельгия - Франция можно с помощью сервисов Oll.tv, Киевстар ТВ, Водафон ТВ и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы сможете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Бельгия - Франция онлайн.
Также на канале Подкасты UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Бельгия - Франция.
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