Бельгия – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча второго полуфинала Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок второго полуфинала между сборными Франции и Бельгии.

Итак, в решающем поединке уже точно сыграет Испания, ведь "Красная Фурия" одолела Италию со счетом 1:2. Теперь за путевку в финал поспорят подопечные Мартинеса и Дешама. Сможет ли Дидье вернуть команде нужную химию? Какое состояние у лидеров в коллективе Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский