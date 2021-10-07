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Бельгия – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча второго полуфинала Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Бельгия – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча второго полуфинала Лиги наций

UEFA

UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок второго полуфинала между сборными Франции и Бельгии.

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Итак, в решающем поединке уже точно сыграет Испания, ведь "Красная Фурия" одолела Италию со счетом 1:2. Теперь за путевку в финал поспорят подопечные Мартинеса и Дешама. Сможет ли Дидье вернуть команде нужную химию? Какое состояние у лидеров в коллективе Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Франция Бельгия Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
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