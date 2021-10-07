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Бельгия – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча второго полуфинала Лиги наций
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UEFA
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок второго полуфинала между сборными Франции и Бельгии.
Итак, в решающем поединке уже точно сыграет Испания, ведь "Красная Фурия" одолела Италию со счетом 1:2. Теперь за путевку в финал поспорят подопечные Мартинеса и Дешама. Сможет ли Дидье вернуть команде нужную химию? Какое состояние у лидеров в коллективе Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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