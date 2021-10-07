Герой футбольного дня. Гави

"Это настоящее, а не будущее", - сказал после игры тренер испанской сборной, комментируя выступление семнадцатилетнего Гави. Испанская пресса тоже в восторге: "Мистер своим изобретением заткнул рты всем скептикам", - написала Marca.

Под "изобретением" подразумевается смелое решение Луиса Энрике выпустить в стартовом составе полуфинала Лиги наций тинейджера из "Барселоны". На момент дебюта Гави было 17 лет и 62 дня – и это рекорд в истории сборной Испании. Ранее самым молодым игроком ее основного состава был Анхель Субьета (17 лет, 263 дня). Статистика Гави понравилась испанским журналистам и экспертам: четыре отбор мяча (второй показатель в команде), семь попыток обводок оппонентов (43 процента успеха), 24 проведенные единоборства (лучший результат в команде), 53 передачи, один ключевой пас на обострение.

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Гави досталась ответственная роль – подчищать за партнерами, быть последним эшелоном полузащиты и одновременно – первым эшелоном обороны. Именно его ролью на поле можно объяснить большое количество допущенных фолов (семь). То, что Гави стал лидером Испании по показателю нарушений правил, местные журналисты расценивают как позитив и свидетельство понимания парнем игры. Ведь действительно, шесть из семи фолов были в центре поля, только один – неподалеку радиуса штрафной площади.

Карта отборов (слева) и фолов (справа) Гави в матче Италия - Испания

Показательной стала тринадцатая минута, когда Федерико Кьеза подхватил мяч, прошел Маркоса Льоренте и Коке, и только Гави не совсем своевременным, но необходимым подкатом остановил прорыв соперника. То же самое было, когда мяч теряли Пау Торрес и Коке. Теперь его называют "малышом, который выполняет грязную работу".

Карта интенсивности действий Гави в матче Италия - Испания

При этом, Гави не получил желтой карточки. Отбегал 83 минуты, давая самую высокую интенсивность на правом фланге и в зоне между центральным кругом и радиусом чужой штрафной. Это позитив не только для сборной Испании, но и для "Барселоны", которая вынужденно проводит смену поколений. Ансу Фати, Педри, Гави – будущее как каталонского клуба, так и испанской сборной.

Точнее, сегодняшний день.