  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тео и Люка Эрнандес – первые братья в основном составе сборной Франции за 89 лет
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тео и Люка Эрнандес – первые братья в основном составе сборной Франции за 89 лет

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Семейное дело

Тео и Люка Эрнандес – первые братья в основном составе сборной Франции за 89 лет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В стартовом составе команды Дидье Дешама вышли два брата – защитники Тео Эрнандес и Люка Эрнандес, представляющие "Милан" и "Баварию" соответственно.

Они стали первыми братьями, которые вместе вышли в стартовом составе сборной Франции, с 1932 года – тогда отметились Жан и Люсьен Лорены.

Также это первые братья, включенные в состав французской команды, с 1974 года – после Эрве и Патрика Ревелли. Однако братья Ревелли вместе в старте сборной ни разу не выходили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Франции Тео Эрнандес Люка Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...