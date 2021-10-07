Тео и Люка Эрнандес – первые братья в основном составе сборной Франции за 89 лет

В стартовом составе команды Дидье Дешама вышли два брата – защитники Тео Эрнандес и Люка Эрнандес, представляющие "Милан" и "Баварию" соответственно.

Они стали первыми братьями, которые вместе вышли в стартовом составе сборной Франции, с 1932 года – тогда отметились Жан и Люсьен Лорены.

Также это первые братья, включенные в состав французской команды, с 1974 года – после Эрве и Патрика Ревелли. Однако братья Ревелли вместе в старте сборной ни разу не выходили.