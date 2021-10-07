ЛН. Бельгия – Франция 2:3. Невероятный камбек во втором тайме подарил трёхцветным путёвку в финал

Лига Наций, полуфинал

7 октября. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Бельгия – Франция 2:3

Голы: Карраско (37), Лукаку (40) – Бензема (62), Мбаппе (69, пен), Т. Эрнандес (90)

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Алдервейрельд – Карраско, Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Кастань (Батшуайи, 90+2) – Де Брюйне, Э. Азар (Троссард, 74) – Лукаку

Франция: Льорис – Л. Эрнандес, Варан, Кунде – Т. Эрнандес, Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Павар (Дюбуа, 90+2) – Гризманн – Мбаппе, Бензема (Верету, 90+7)

Предупреждения: Вертонген (67)

Франция по старой привычке оставила сборную Бельгии в шаге от финала. В 2018-м "трёхцветные" выбили команду Роберто Мартинеса в 1/2 Чемпионата мира, а сегодня повторила этот сюжет уже в Лиге Наций. Перевернув игру после перерыва, Франция снесла соседей и вырвала победу на последней минуте основного времени, в очередной раз огорчив соседей.

Дидье Дешам начал с комплимента коллеге, переведя "трёхцветных" на схему с тремя центральными защитниками, подражая формации Бельгии. Частично это связано с потерей Нголо Канте – без моторного разрушителя Дидье решил добавить надёжности в центре оборон. Братья Эрнандесы вышли в паре слева в обороне, а Рабио составил пару Погба в центре поля. У Бельгии всё было ожидаемо.

В дебюте игра была равной. Франция проводила неспешные атаки, пытаясь находить Мбаппе и Гризманна между линий. Бельгия же выскакивала в острые контрвыпады за счёт Лукаку, которого поддерживал Де Брюйне. Уже на пятой минуте этот дуэт мог организовать первый мяч в матче. Лукаку после длинного выноса поставил спину Варан, а потом удрал от экс-защитника "Реала" и прострелил в центр – Кунде неудачно вынес, и Льорис с трудом вытащил удар Де Брюйне в упор. "Трёхцветные" ответили моментом Мбаппе. Килиан улетел от Денайер, попутно оббежал и Куртуа, но упёрся в лицевую – пас пяткой в центр прервал вовремя вернувшийся Денайер.

Заключительная часть тайма была за Бельгией. "Красные дьяволы" полностью заперли соседей на их половине поля, доминировали в их опорной зоне, создали три острых момента и реализовали два из них. Сначала Кунде исправился за ошибку в дебюте, и остановил Азара в подкате в своей штрафной. Многоопытный Льорис не раз демонстрировал шикарные рефлексы, но его дважды подловили на хитрости. Начал Карраско. Вингбек "Атлетико" обыграл Павара и хитро пробил под защитником "Баварии" в ближний угол. Льорис момента удара не увидел и был пойман на противоходе. Лукаку забил не менее мастерски. КДБ запустил на Ромелу, тот ловко развернул Люку Эрнандеса и первым касанием зарядил с острого угла прямо под ухо Льориса – Уго был шокирован.

Казалось, на этом игра была сделана. Но Франция буквально воспряла после перерыва, и снесла своих соперников. Виноваты и сами бельгийцы – трусливо прижались к воротам и умышленно отдали территорию. Первый звоночек у ворот Куртуа прозвенел на 58-й минуте, когда Гризманн с пары метров не попал в створ, не использовав щедрость Мбаппе.

Килиан всё понял и начал искать взаимодействий с будущим партнёром по "Реалу", с которым они и совершили камбек. Мбаппе накрутил Тилеманса недалеко от штрафной, отпасовал на Бензема, а Карим огорчил одноклубника Куртуа сложнейшим ударом с разворота прямо в дальний. Вскоре в игру подключился Гризманн, подставившись под всё того же Тилеманса в штрафной. Мбаппе подошёл к точке и перечеркнул промах на Евро уверенным ударом в верхний угол.

Финал был ещё лучше. Сначала показалось, что Бельгия унесла ноги и урвала билет в решающий матч. Лукаку за пару минут до конца основного времени забил с прострела Карраско, и казалось, решил исход встречи. Но Ром оказался в офсайде, и радость тут же сменилась тоской. Тео Эрнандес напомнил о своём присутствии на поле на заключительной минуте, подключившись в штрафную и хладнокровно пробив в дальний угол. 2:3. Первый гол за сборную в первой игре вместе с родным братом – о большем и помечтать было нельзя.