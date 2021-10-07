Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛН. Бельгия – Франция 2:3. Невероятный камбек во втором тайме подарил трёхцветным путёвку в финал
"Трёхцветные" вновь выбили соседей в полуфинале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций, полуфинал
7 октября. Турин, "Ювентус Стэдиум"
Бельгия – Франция 2:3
Голы: Карраско (37), Лукаку (40) – Бензема (62), Мбаппе (69, пен), Т. Эрнандес (90)
Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Алдервейрельд – Карраско, Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Кастань (Батшуайи, 90+2) – Де Брюйне, Э. Азар (Троссард, 74) – Лукаку
Франция: Льорис – Л. Эрнандес, Варан, Кунде – Т. Эрнандес, Погба, Рабио (Тчуамени, 75), Павар (Дюбуа, 90+2) – Гризманн – Мбаппе, Бензема (Верету, 90+7)
Предупреждения: Вертонген (67)
Франция по старой привычке оставила сборную Бельгии в шаге от финала. В 2018-м "трёхцветные" выбили команду Роберто Мартинеса в 1/2 Чемпионата мира, а сегодня повторила этот сюжет уже в Лиге Наций. Перевернув игру после перерыва, Франция снесла соседей и вырвала победу на последней минуте основного времени, в очередной раз огорчив соседей.
Дидье Дешам начал с комплимента коллеге, переведя "трёхцветных" на схему с тремя центральными защитниками, подражая формации Бельгии. Частично это связано с потерей Нголо Канте – без моторного разрушителя Дидье решил добавить надёжности в центре оборон. Братья Эрнандесы вышли в паре слева в обороне, а Рабио составил пару Погба в центре поля. У Бельгии всё было ожидаемо.
В дебюте игра была равной. Франция проводила неспешные атаки, пытаясь находить Мбаппе и Гризманна между линий. Бельгия же выскакивала в острые контрвыпады за счёт Лукаку, которого поддерживал Де Брюйне. Уже на пятой минуте этот дуэт мог организовать первый мяч в матче. Лукаку после длинного выноса поставил спину Варан, а потом удрал от экс-защитника "Реала" и прострелил в центр – Кунде неудачно вынес, и Льорис с трудом вытащил удар Де Брюйне в упор. "Трёхцветные" ответили моментом Мбаппе. Килиан улетел от Денайер, попутно оббежал и Куртуа, но упёрся в лицевую – пас пяткой в центр прервал вовремя вернувшийся Денайер.
Заключительная часть тайма была за Бельгией. "Красные дьяволы" полностью заперли соседей на их половине поля, доминировали в их опорной зоне, создали три острых момента и реализовали два из них. Сначала Кунде исправился за ошибку в дебюте, и остановил Азара в подкате в своей штрафной. Многоопытный Льорис не раз демонстрировал шикарные рефлексы, но его дважды подловили на хитрости. Начал Карраско. Вингбек "Атлетико" обыграл Павара и хитро пробил под защитником "Баварии" в ближний угол. Льорис момента удара не увидел и был пойман на противоходе. Лукаку забил не менее мастерски. КДБ запустил на Ромелу, тот ловко развернул Люку Эрнандеса и первым касанием зарядил с острого угла прямо под ухо Льориса – Уго был шокирован.
Казалось, на этом игра была сделана. Но Франция буквально воспряла после перерыва, и снесла своих соперников. Виноваты и сами бельгийцы – трусливо прижались к воротам и умышленно отдали территорию. Первый звоночек у ворот Куртуа прозвенел на 58-й минуте, когда Гризманн с пары метров не попал в створ, не использовав щедрость Мбаппе.
Килиан всё понял и начал искать взаимодействий с будущим партнёром по "Реалу", с которым они и совершили камбек. Мбаппе накрутил Тилеманса недалеко от штрафной, отпасовал на Бензема, а Карим огорчил одноклубника Куртуа сложнейшим ударом с разворота прямо в дальний. Вскоре в игру подключился Гризманн, подставившись под всё того же Тилеманса в штрафной. Мбаппе подошёл к точке и перечеркнул промах на Евро уверенным ударом в верхний угол.
Финал был ещё лучше. Сначала показалось, что Бельгия унесла ноги и урвала билет в решающий матч. Лукаку за пару минут до конца основного времени забил с прострела Карраско, и казалось, решил исход встречи. Но Ром оказался в офсайде, и радость тут же сменилась тоской. Тео Эрнандес напомнил о своём присутствии на поле на заключительной минуте, подключившись в штрафную и хладнокровно пробив в дальний угол. 2:3. Первый гол за сборную в первой игре вместе с родным братом – о большем и помечтать было нельзя.
Популярное сейчас
- Кополовец - Леоненко: Возьми любую команду, и покажи нам, лохам, результат
- КДК УАФ оштрафовал Динамо, Металлист и Кривбасс
- Интер готов отпустить двух самых высокооплачиваемых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость
- Лига Наций. Италия - Испания 1:2. Отомстили за Евро и пробились в финал
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Испания победила Италию, Жилстрой-1 не сдержал Реал, ФИФА хочет реформ. Главные новости за 6 октября
- 23:46 Зарубежные Лига Наций. Италия - Испания 1:2. Отомстили за Евро и пробились в финал
- 21:16 Прогнозы на футбол Бельгия – Франция. Анонс и прогноз полуфинала Лиги Наций на 07.10.2021