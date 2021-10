Мбаппе быстрее всех в истории сборной Франции достиг 50 матчей

Килиан Мбаппе в матче сборных Бельгии и Франции в полуфинале Лиги наций УЕФА (2:3) вышел на поле в футболке национальной команды 50 раз. Он побил рекорд сделав это быстрее Бензема.

Французский нападающий Килиан Мбаппе в возрасте 22 лет и 291 дня стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 50 матчей за команду. Он побил рекорд, установленный форвардом Каримом Бензема(24 года и 240 дней).

Дальше в топе Поль Погба (25 и 8 дней), Варан(25 лет и 134 дня) и Виера(25 лет 277 дней).

