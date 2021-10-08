Дешам: Победа над Бельгией демонстрирует силу воли Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

"Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды. Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону - главный трофей.

Сделаем все возможное, для того, чтобы поднять его над своими головами", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.