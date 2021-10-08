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Дешам: Победа над Бельгией демонстрирует силу воли Франции

Лига наций УЕФА
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Наставник сборной Франции - о победе над Бельгией

Дешам: Победа над Бельгией демонстрирует силу воли Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

"Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды. Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону - главный трофей.

Сделаем все возможное, для того, чтобы поднять его над своими головами", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, в финале Лиги наций Франция встретится с Испанией. Поединок состоится в воскресенье, 10 октября. Начало - в 21:45.

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В статье: Франция Бельгия Дидье Дешам
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Источник:
УЕФА

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