  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Мартинес - о поражении от Франции: Все наши старания пошли насмарку
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес - о поражении от Франции: Все наши старания пошли насмарку

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Наставник сборной Бельгии объяснил причины поражения своей команды

Мартинес - о поражении от Франции: Все наши старания пошли насмарку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Франции (2:3) в полуфинальном матче Лиги наций.

"Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол.

Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо.

Все наши старания пошли насмарку", - цитирует слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией, которая в своем полуфинальном матче обыграла Италию. Поединок состоится в воскресенье, 10 октября. Начало - в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Бельгия Роберто Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...