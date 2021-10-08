Мартинес - о поражении от Франции: Все наши старания пошли насмарку

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Франции (2:3) в полуфинальном матче Лиги наций.

"Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол.

Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо.

Все наши старания пошли насмарку", - цитирует слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.