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Бензема обогнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Лига наций УЕФА
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Продолжает вписывать свое имя в историю

Бензема обогнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Реал Мадрид" Карим Бензема забил за сборную Франции в матче Бельгией (3:2) в полуфинале Лиге наций. Это его 32 мяч за национальную команду.

Бензема поднялся на 6-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Он обошел по числу голов за сборную бывшего полузащитника французской национальной команды Зинедина Зидана, на счету которого 31 результативный удар.

5-е место занимает бывший нападающий национальной команды Давид Трезеге с 34 голами.

Рекордсменом остается экс-форвард "трехцветных" Тьерри Анри, в активе которого 51 результативный удар.

Напомним, что недавно Карим побил рекорд результативности в 21 веке. За первые 6 матчей Ла Лиги он набрал 15 очков по системе гол+пас(8+7).

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Национальная сборная Франции
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Источник:
as.com

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