Потеря перед финалом Лиги Наций. У полузащитника сборной Франции обнаружили коронавирус

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио не поможет своей команде в финале Лиги Нации. Хавбек накануне сдал положительный тест на коронавирус. Французская федерация футбола сообщает, что игрок покинул расположение команды.

Отметим, что Рабио провел 74 минуты в полуфинальном поединке ЛН против Бельгии. Также в целом он вышел в 11-ти матчах "галльских петухов" в этом году (восемь - в старте), записав в свой актив один ассист.

Напомним, что Франция сыграет против Испании в финале Лиги Наций уже завтра, 10 октября. Стартовый свисток на "Сан-Сиро" в Милане прозвучит в 21:45.