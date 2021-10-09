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Потеря перед финалом Лиги Наций. У полузащитника сборной Франции обнаружили коронавирус
Без основного хавбека
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио не поможет своей команде в финале Лиги Нации. Хавбек накануне сдал положительный тест на коронавирус. Французская федерация футбола сообщает, что игрок покинул расположение команды.
Отметим, что Рабио провел 74 минуты в полуфинальном поединке ЛН против Бельгии. Также в целом он вышел в 11-ти матчах "галльских петухов" в этом году (восемь - в старте), записав в свой актив один ассист.
Напомним, что Франция сыграет против Испании в финале Лиги Наций уже завтра, 10 октября. Стартовый свисток на "Сан-Сиро" в Милане прозвучит в 21:45.
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