Испания - Франция: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Наций

Полуфинальные матчи Лиги Наций прошли на славу - команды порадовали непредсказуемой и яркой игрой. Фурия Роха одолела недавних триумфаторов Евро итальянцев, а французы продемонстрировали большой класс и характер в противостоянии с Бельгией. Поэтому именно Испания и Франция в воскресенье, 10 октября и разыграют звание победителя Лиги Наций в сезоне 2020/21.

Какие каналы покажут финал Лиги Наций Испания - Франция

В Украине посмотреть онлайн матч Испания - Франция можно на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2, которые являются платными и доступны в кабельных сетях. Начало трансляции в 21:30. Начало непосредственно игры в 21:45. В других странах игру можно посмотреть на следующих каналах:

Где в интернете смотреть онлайн матч Испания - Франция

Легальная трансляция в интернете доступна на сервисах, которые сотрудничают с телеканалами Футбол 1|2|3. В частности, Oll.tv, Киевстар ТВ, Водафон ТВ и другие.

Как еще можно следить за игрой Испания - Франция

На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча | Испания - Франция онлайн. Также канал подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию игры.