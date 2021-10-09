Италия - Бельгия. Анонс и прогноз матча за бронзу Лиги Наций на 10.10.2021

Лига Наций, матч за третье место

10 октября, 16:00. "Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Футбол 1

"Матч против Италии бессмысленный. В третьем месте Лиги наций нет никакого смысла", - заявил Куртуа, и с ним трудно не согласиться. Этот поединок имеет больше товарищеский характер, и проводится для галочки. Вряд ли есть удовольствие от бронзовых медалей, когда ты остановился в шаге от решающей битвы за трофей.

Правда, с другой стороны, а что тогда делать командам, которые уступили в полуфиналах? Все проведут по две встречи, а в Италии и Бельгии было бы окно, и тренировки ради тренировок. УЕФА подумала, что так не годится и уже второй раз подряд проводит матч за бронзу. Кто же займет второй раз в истории третье место в Лиге Наций после сборной Англии?

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Италия

Подопечные Манчини не завораживали в последние годы только тех, кто искренне ненавидит итальянский футбол. Команда, которая на 90% построена из футболистов Серии А добыла такую ​​эмоциональную и красивую победу на Чемпионате Европы, и еще побила мировой рекорд по протяженности матчей без поражений. Если не любить всем сердцем, то уважать такую ​​команду точно нужно. Сказка могла продолжаться и в дальнейшем, если бы не испанцы.

А точнее в этом виноваты сами итальянцы. По сравнению с полуфинальным поединком ЧЕ-2020 между этими командами, в "скуадры адззурры" исчез присущий ей пыл, да и вообще на поле подопечным Энрике разрешалась гораздо больше, чем последние и воспользовались. Сборная Италии еще в начале сентября матчами против Болгарии и Швейцарии дала не слишком веселый колокольчик для своих болельщиков. Вот и несколько дней назад команда Манчини не только не реализовывала моменты, но и вообще мало их создавала, да еще и давала такую ​​возможность сопернику у своих ворот.

Кадры хозяев

Две потери у итальянцев перед матчем за бронзу. Капитан Леонардо Бонуччи подвел команду и получил две желтые карточки еще в первом тайме против испанцев. УЕФА заявила, что дисквалификация заставит пропустить защитника один матч Лиги Наций. Также не сыграет нападающий Мойзе Кин, который после выхода на поле почувствовал дискомфорт в шее, и поэтому покинул расположение Национальной сборной.

Бельгия

На золотом поколении бельгийцев уже понемногу стирается верхний слой вот этой позолоты. Уже сколько лет подопечные Мартинеса на каждом турнире являются одними из лидеров, однако, если опираться именно на статистику, то их максимум - это бронза Мундиаля-2018. И это со звездами мирового класса в составе в каждой линии. Постоянно чего-то не хватает "красным дьяволам". Несколько дней назад в матче против Франции бельгийцам не хватало физической выносливости. Первый тайм был проведен идеально, по канонам. А во втором команда Дешама перебегала соперника и ударила по болевым точкам - свободных зонах. Схема Мартинеса с тремя защитниками часто дает сбои, и тот матч в Турине не стал исключением из правил.

Если слова Куртуа касаются всей команды, то на матч подопечные Роберто Мартинеса выйдут с таким же настроением, как и на второй тайм против Франции. Правда, моторчики "красных дьяволов" точно не дадут отдыха защитникам сборной Италии. Янник Феррейра-Карраско за 90 минут встречи против "галльских петухов" пробег 12,25 км, уступив этому показателю в полуфинальных матчах лишь нападающему французов Антуану Гризману (12,35 км). Да и Витсель отработал на славу (12 км), а вот в пятерке этого рейтинга беговой работы в 1/2 финала ЛН итальянцев нет.

Кадры гостей

Роберто Мартинес точно удастся к ротации, поэтому на поле будет несколько игроков резервистов. Потерь у почти команды нет, разве что в психологическом плане. Трудно, когда отменяют победный гол на последних минутах из-за офсайда, а затем соперник забивает легальный мяч. Правда, накануне лагерь команды покинул форвард Ромелу Лукаку по неизвестным причинам.

Последние матчи Италии и Бельгии

Последние пять матчей хозяев

06.10.2021. Италия - Испания 1:2 (Лига Наций)

08.09.2021. Италия - Литва 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

05.09.2021. Швейцария - Италия 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)

02.09.2021. Италия - Болгария 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

11.07.2021. Италия - Англия 1:1 (победа итальянцев по пенальти 3:2) (Евро-2020)

Последние пять матчей гостей

07.10.2021. Бельгия - Франция 2:3 (Лига Наций)

08.09.2021. Беларусь - Бельгия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

05.09.2021. Бельгия - Чехия 3:0 (Отбор на ЧМ-2022)

02.09.2021. Эстония - Бельгия 2:5 (Отбор на ЧМ-2022)

02.07.2021. Бельгия - Италия 1:2 (Евро-2020)

Личные встречи Италии и Бельгии

Впервые команды между собой сыграли более века назад: в мае 1913 года итальянцы победили бельгийцев со счетом 1:0. Интересно, что эта встреча, собственно как и воскресная, прошла в Турине. В общем история противостояний насчитывает 23 матча. Значительное преимущество по победам имеет "скуадра аззурра" - 15 против четырех у "красных дьяволов". Еще в четырех поединках команды сыграли вничью. Последний раз коллективы встречались на Евро-2020. В четвертьфинале Италия уверенно переиграла бельгийцев. Это был единственный матч подопечных Манчини в плей-офф ЧЕ, где "скуадра аззурра" завершила игру за 90 минут основного времени.

Последние пять матчей между командами

02.07.2021. Бельгия - Италия 1:2 (Евро-2020)

13.06.2016. Бельгия - Италия 0:2 (Евро-2016)

13.11.2015. Бельгия - Италия 3:1 (ТМ)

30.05.2008. Италия - Бельгия 3:1 (ТМ)

14.06.2000. Италия - Бельгия 2:0 (Евро-2000)

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Ставки и коэффициенты на матч Италия - Бельгия

Прогноз на матч Италия - Бельгия

Главная проблема бельгийцев в поединке против Франции - это отсутствие физической выносливости. Только на морально-волевых можно тогда было выцарапать результат, однако и их не было во втором тайме той встречи. На руку итальянцам играет еще и тот факт, что они более свежие, ведь у них был отдых на день больше. И домашние трибуны тоже должны дать уверенность (хотя на "Сан-Сиро" это не помогло). Подопечные Манчини должны собраться, потому что во второй раз упасть в грязь лицом перед своими болельщиками - это будет полным провалом. Тем более в полутоварищеском матче. Прогноз: победа Италии.