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Манчини: Нужно обыграть Бельгию, чтобы улучшить положение Италии в рейтинге ФИФА

Лига наций УЕФА
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Наставник "Скуадра Адзурры" высказался перед игрой с "красными дьяволами"

Манчини: Нужно обыграть Бельгию, чтобы улучшить положение Италии в рейтинге ФИФА

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне поединка за 3-е место Лиги Наций против Бельгии.

"Завтра важный матч, поскольку нам нужно улучшить положение в рейтинге ФИФА (прим. - на данный момент Италия 5-я в рейтинге сборных ФИФА). Бельгия первая в нем, у нее не будет проблем с жеребьевкой. Мы же хотим победить и продолжить тот прекрасный путь, которым мы следуем.

У нас полно молодых ребят, способных играть вместе на протяжении многих лет. Я горжусь тем, как они действовали в матче с Испанией, оставшись в меньшинстве. Мы играли компактно и даже смогли забить. Мы рисковали пропустить 4-5 голов, но парни отлично поработали", – рассказал итальянский наставник.

Италия и Бельгия сыграют завтра, 10-го октября. Начало встречи - 16:00.

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В статье: Роберто Манчини Италия Бельгия
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Источник:
Sky Sport Italia

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