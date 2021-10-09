Манчини: Нужно обыграть Бельгию, чтобы улучшить положение Италии в рейтинге ФИФА

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне поединка за 3-е место Лиги Наций против Бельгии.

"Завтра важный матч, поскольку нам нужно улучшить положение в рейтинге ФИФА (прим. - на данный момент Италия 5-я в рейтинге сборных ФИФА). Бельгия первая в нем, у нее не будет проблем с жеребьевкой. Мы же хотим победить и продолжить тот прекрасный путь, которым мы следуем.

У нас полно молодых ребят, способных играть вместе на протяжении многих лет. Я горжусь тем, как они действовали в матче с Испанией, оставшись в меньшинстве. Мы играли компактно и даже смогли забить. Мы рисковали пропустить 4-5 голов, но парни отлично поработали", – рассказал итальянский наставник.