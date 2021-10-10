  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Ромелу Лукаку и Эден Азар пропустят матч за бронзу Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ромелу Лукаку и Эден Азар пропустят матч за бронзу Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Всему виной травмы

Ромелу Лукаку и Эден Азар пропустят матч за бронзу Лиги Наций

Fifa.com/Автор невідомий

Новина українською

Форвард сборной Бельгии Лукаку и его соотечественник Эден Азар не помогут "красным дьяволам" в поединке за бронзу Лиги Наций против Италии. Об этом заявил наставник команды Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции.

В обоих игроков перегружены мышцы. Надлежащую реабилитацию в лагере сборной Бельгии провести невозможно, поэтому футболисты покинули расположение команды. Испанский специалист добавил, что не хотел ухудшать состояние форварда и вингера.

Сыграют ли Лукаку и Азар в ближайшие выходные за свои клубы, станет известно только после обследований в Лондоне и Мадриде соответственно.

Напомним, что Италия и Бельгия встретятся в битве за бронзовые медали Лиги Наций уже сегодня, 10 октября. Стартовый свисток запланирован на 16:00.

Читайте такжеИталия - Бельгия. Анонс и прогноз матча за бронзу Лиги Наций на 10.10.2021
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Бельгия Эден Азар Ромелу Лукаку
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
zloyded (Киев)
10.10.2021 в 11:26
Грамотно пацики зашарили від нікому не потрібної гри! Сили треба зберігти для більш важливих матчів у клубах
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...