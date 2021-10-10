Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ромелу Лукаку и Эден Азар пропустят матч за бронзу Лиги Наций
Всему виной травмы
Fifa.com/Автор невідомий
Форвард сборной Бельгии Лукаку и его соотечественник Эден Азар не помогут "красным дьяволам" в поединке за бронзу Лиги Наций против Италии. Об этом заявил наставник команды Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции.
В обоих игроков перегружены мышцы. Надлежащую реабилитацию в лагере сборной Бельгии провести невозможно, поэтому футболисты покинули расположение команды. Испанский специалист добавил, что не хотел ухудшать состояние форварда и вингера.
Сыграют ли Лукаку и Азар в ближайшие выходные за свои клубы, станет известно только после обследований в Лондоне и Мадриде соответственно.
Напомним, что Италия и Бельгия встретятся в битве за бронзовые медали Лиги Наций уже сегодня, 10 октября. Стартовый свисток запланирован на 16:00.
Популярное сейчас
- Трилогия завершена: Фьюри нокаутировал Уайлдера в бешеном поединке
- Украина побеждает, 100-процентная Дания, новый тренер Миная. Главные новости за 9 октября
- InStat: Ярмоленко – лучший игрок матча с Финляндией, Яремчук и Степаненко в тройке
- Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Лиги Наций 6.10.2021
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО