Ромелу Лукаку и Эден Азар пропустят матч за бронзу Лиги Наций

Форвард сборной Бельгии Лукаку и его соотечественник Эден Азар не помогут "красным дьяволам" в поединке за бронзу Лиги Наций против Италии. Об этом заявил наставник команды Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции.

В обоих игроков перегружены мышцы. Надлежащую реабилитацию в лагере сборной Бельгии провести невозможно, поэтому футболисты покинули расположение команды. Испанский специалист добавил, что не хотел ухудшать состояние форварда и вингера.

Сыграют ли Лукаку и Азар в ближайшие выходные за свои клубы, станет известно только после обследований в Лондоне и Мадриде соответственно.

Напомним, что Италия и Бельгия встретятся в битве за бронзовые медали Лиги Наций уже сегодня, 10 октября. Стартовый свисток запланирован на 16:00.