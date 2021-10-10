Доннарумма - самый молодой капитан Италии с 1965 года

В поединке за 3-е место Лиги Наций сборная Италии играет против национальной команды Бельгии.

"Скуадру Адзурру" на эту игру с капитанской повязкой вывел голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

Таким образом, в возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней вратарь стал самым молодым капитаном в истории национальной сборной Италии с 8-го апреля 1965-го года - тогда Джанни Ривера вывел итальянцев на матч с Польшей в возрасте 21 года и 8 месяцев.