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Доннарумма - самый молодой капитан Италии с 1965 года

Лига наций УЕФА
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В возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней

Доннарумма - самый молодой капитан Италии с 1965 года

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В поединке за 3-е место Лиги Наций сборная Италии играет против национальной команды Бельгии.

"Скуадру Адзурру" на эту игру с капитанской повязкой вывел голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

Таким образом, в возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней вратарь стал самым молодым капитаном в истории национальной сборной Италии с 8-го апреля 1965-го года - тогда Джанни Ривера вывел итальянцев на матч с Польшей в возрасте 21 года и 8 месяцев.

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В статье: Италия Бельгия Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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