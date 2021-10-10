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Доннарумма - самый молодой капитан Италии с 1965 года
В возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В поединке за 3-е место Лиги Наций сборная Италии играет против национальной команды Бельгии.
"Скуадру Адзурру" на эту игру с капитанской повязкой вывел голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.
Таким образом, в возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней вратарь стал самым молодым капитаном в истории национальной сборной Италии с 8-го апреля 1965-го года - тогда Джанни Ривера вывел итальянцев на матч с Польшей в возрасте 21 года и 8 месяцев.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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