Матч за третье место ЛН. Италия - Бельгия 2:1. Слабое утешение для подопечных Манчини

Лига Наций, матч за третье место

"Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Во второй раз за чуть более чем четыре месяца Италия победила Бельгию со счетом 2:1. Сценарий, в целом, такой же, как и на Евро-2020: два гола от подопечных Манчини, ответный мяч от команды Мартинеса и небольшое преимущество итальянцев. Однако именно оно стала решающей и сегодня.

Особенно давили соперника итальянцы в первом тайме. Забивать до перерыва хозяева поединка могли по меньшей мере дважды. Сначала момент упустил Распадори, а точнее постарались защитники бельгийцев, заблокировав выстрел. А уже под самый занавес тайма Локателли продемонстрировал свои навыки ассистента, шикарной передачей выведя Кьезу один на один. Федерико немного замешкался, но все же пробил - к несчастью для него на пути мяча был носок Куртуа. Гости ответили лишь одним эпизодом: Салемакерс попал в перекладину ворот. Доннарумме осталось бы только вытянуть мяч из сетки - он уже никак не мог предотвратить гол.

После перерыва итальянцы не уменьшили давление и заработали угловой на самом старте второй половины. Мяч после подачи улетел к Барелле, и он классно поймал круглый снаряд с лету, попав в угол ворот. Второй раз подряд Николо открывает счет в матче против Бельгии. Опять же повторение сценария четвертьфинального поединка Евро-2020.

На 65-й минуте наконец результат принес очень активный Кьеза. Он изо всех сил старался понравиться туринской публике, и это ему удалось - он заработал пенальти. Реализовал удар с точки Берарди, пробив в левый от себя угол. Куртуа направление полета мяча угадал, но парировать выстрел не смог.

Бельгия моментами активизировалась и после первого забитого мяча. На 60-й минуте Бачуайи даже попал в перекладину. Однако наибольшего пика атаки достигли именно после гола Берарди. Один мяч на 69-й минуте мог отквитать Алдервейрелд, но Донарумма потянул удар защитника. Также Карраско попал в третий каркас ворот бельгийцев, проверив на прочность стойку.

Свой гол гости все-таки нашли. Во время контратаки Де Брюйне вывел разрезной передачей Де Кетеларе один на один, а тот пробил между ног Доннарумме. Красивый мяч престижа. Но на этом все.

Итальянцы хотя бы немного реабилитировались перед собственными болельщиками. Бронза Лиги Наций - это сомнительное удовольствие, но второй подряд проигрыш подряд дома был бы полным провалом. С вот этим провалом столкнулась Бельгия, которая продолжает разочаровывать своих фанатов. Не такого ожидали от "золотого поколения".

Италия - Бельгия 2:1 (0:0)

Голы: Барелла 46, Берарди 65 (пен.) - Де Кетеларе 86

Италия: Донарумма - Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон - Барелла (Кристаном 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо 70) - Берарди (Инсинье 90+1), Распадори (Кин 65), Кьеза (Бернардески 90+2)

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Денаер, Вертонген - Кастань, Витсель, Тилеманс (Де Брюйне 59), Салемакерс (Де Кетеларе 59) - Ванакен, Бачуайи, Карраско (Троссард 87)

Предупреждения: Ди Лоренцо 30 Эмерсон 82 - Вертонген 14 Витсель 56, Алдервейрелд 63