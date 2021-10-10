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Де Брюйне: У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у Бельгии - нет
Хавбек "красных дьяволов" высказался после поражения от итальянцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал
"Временами мы играли хорошо в матчах с двумя топ-командами. Сегодня у нас было много новых ребят, новичков, и они выступили весьма неплохо. Участие в таких матчах пойдет им на пользу. Жаль, мы проиграли два раза.
Играть с Эстонией – это хорошо, но, при всем к ней уважении, топ-матчи есть топ-матчи. Они необходимы для того, чтобы расти индивидуально и как часть команды.
При всем уважении к нашим игрокам, мы "лишь" Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было – таких топ-игроков, как Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды. У Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас – нет", – рассказал Кевин.
В полуфинале "красные дьяволы" проиграли Франции - 2:3.
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