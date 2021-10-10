Мартинес - после проигрыша Италии: Я разочарован тем, как мы пропускали мячи

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарий после проигрыша в матче с Италией (1:2) за 3-е место в Лиге наций.

"Это был хороший матч – обе команды выступили на высоком уровне. Был правильный настрой – забивать голы.

Я разочарован тем, как мы пропускали мячи. Исход матча решила реализация моментов.

Мне понравился характер этой команды. Футболисты оставили все силы на поле во втором тайме.

Мы разочарованы результатами в Лиге наций, но нужно использовать полученный опыт для того, чтобы прийти к менталитету победителей. Мы можем взять за основу то, как играли в первом тайме против Франции и как отреагировали в игре с Италией", – заявил Мартинес.