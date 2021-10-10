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Италия - Бельгия 2:1. Видео голов и обзор поединка
Итальянцы выиграли бронзу
Твіттер збірної Італії/Автор невідомий
Сегодня в матче за бронзу Лиги Наций встретились сборные Италии и Бельгии. Подопечные Манчини выиграли со счетом 2:1.
В первом тайме поединка команды создали много острых моментов, однако до забитых мячей не дошло. Уже в начале второй половины встречи голом отметился Николо Барелла. Это случилось на 46-й минуте. Затем, на 65-й минуте поединка, преимущество удвоил Доменико Берарди с пенальти.
Бельгийцы смогли отыграть лишь один мяч на 86-й минуте силами Де Кетеларе.
Таким образом, сборная Италии выиграла бронзу Лиги наций. Добавим, что финал турнира состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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