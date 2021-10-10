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Лига наций УЕФА

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Льорис - перед матчем с Испанией: Нужна совместная работа, постоянные передвижения

Лига наций УЕФА
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Вратарь верит в успех своей команды

Льорис - перед матчем с Испанией: Нужна совместная работа, постоянные передвижения

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Голкипер сборной Франции Уго Льорис дал комментарий перед финалом Лиги наций против Испании:

"Нам понадобятся все силы для того, чтобы противостоять команде, предпочитающей контролировать мяч и основывающей свой стиль на владении им и перемещении. Важно, чтобы мы не тратили слишком много сил на плохо организованный прессинг. Нужна совместная работа, постоянные передвижения.

Очень жаль, что Рабьо не сыграет. Всегда грустно, когда партнер покидает команду, особенно когда речь о финале", – сказал Льорис.

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В статье: Уго Льорис Национальная сборная Испании Национальная сборная Франции
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Источник:
Сайт УЕФА

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