Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льорис - перед матчем с Испанией: Нужна совместная работа, постоянные передвижения
Вратарь верит в успех своей команды
Голкипер сборной Франции Уго Льорис дал комментарий перед финалом Лиги наций против Испании:
"Нам понадобятся все силы для того, чтобы противостоять команде, предпочитающей контролировать мяч и основывающей свой стиль на владении им и перемещении. Важно, чтобы мы не тратили слишком много сил на плохо организованный прессинг. Нужна совместная работа, постоянные передвижения.
Очень жаль, что Рабьо не сыграет. Всегда грустно, когда партнер покидает команду, особенно когда речь о финале", – сказал Льорис.
Популярное сейчас
- Стали известны характеры травм Миколенко и Буяльского
- Матч Жилстрой-1 - Реал стал рекордсменом первого тура женской ЛЧ по посещаемости
- Гецко - об игре сборной Украины: Мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли
- Лига Наций. Италия - Испания 1:2. Отомстили за Евро и пробились в финал
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО