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Варан получил травму в концовке первого тайма финала Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Рафаэля заменил Упамекано

Варан получил травму в концовке первого тайма финала Лиги Наций

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В финале второго сезона Лиги Наций сборная Франции играет против национальной команды Испании.

Под занавес первого тайма главный тренер "Ле Бле" сделал вынужденную замену - на 43-й минуте встречи центральный защитник французов Рафаэль Варан потянул приводящую мышцу и был вынужден покинуть поле.

Центрбэка мадридского "Реала" заменил Дайо Упамекано из мюнхенской "Баварии".

В текущем сезоне Варан провел 7 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и оформил 1 ассист.

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В статье: Испания Франция Рафаэль Варан Дайо Упамекано
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