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Варан получил травму в концовке первого тайма финала Лиги Наций
Рафаэля заменил Упамекано
В финале второго сезона Лиги Наций сборная Франции играет против национальной команды Испании.
Под занавес первого тайма главный тренер "Ле Бле" сделал вынужденную замену - на 43-й минуте встречи центральный защитник французов Рафаэль Варан потянул приводящую мышцу и был вынужден покинуть поле.
Центрбэка мадридского "Реала" заменил Дайо Упамекано из мюнхенской "Баварии".
В текущем сезоне Варан провел 7 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и оформил 1 ассист.
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