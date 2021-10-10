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Гризманн - 9-й в истории Франции, кто сыграл 100 матчей за сборную

Лига наций УЕФА
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После Виейра, Дешама, Тюрама, Льориса, Анри, Десайи, Жиру и Зидана

Гризманн - 9-й в истории Франции, кто сыграл 100 матчей за сборную

Opta / Автор неизвестен

Новина українською

В финале второго сезона Лиги Наций сборная Франции играет против Испании.

В старте "Ле Бле" на этот поединок вышел форвард мадриского "Атлетико" Антуан Гризманн. Этот матч стал для 30-летнего нападающего 100-м в футболке национальной команды.

Таким образом, Антуан стал 9-м игроком в истории Франции, которому покорилась данная отметка. Ранее 100 поединков и более в составе главной команды страны отыграли Патрик Виейра, Дидье Дешам, Лилиан Тюрам, Уго Льорис, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Оливье Жиру и Зинедин Зидан.

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В статье: Испания Франция Антуан Гризманн
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Источник:
Opta

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