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Гризманн - 9-й в истории Франции, кто сыграл 100 матчей за сборную
После Виейра, Дешама, Тюрама, Льориса, Анри, Десайи, Жиру и Зидана
Opta / Автор неизвестен
В финале второго сезона Лиги Наций сборная Франции играет против Испании.
В старте "Ле Бле" на этот поединок вышел форвард мадриского "Атлетико" Антуан Гризманн. Этот матч стал для 30-летнего нападающего 100-м в футболке национальной команды.
Таким образом, Антуан стал 9-м игроком в истории Франции, которому покорилась данная отметка. Ранее 100 поединков и более в составе главной команды страны отыграли Патрик Виейра, Дидье Дешам, Лилиан Тюрам, Уго Льорис, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Оливье Жиру и Зинедин Зидан.
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