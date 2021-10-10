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Бензема снял паутину с дальней девятки ворот испанцев - ВИДЕО

Лига наций УЕФА
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Феноменальная форма Карима в текущем сезоне

Бензема снял паутину с дальней девятки ворот испанцев - ВИДЕО

GettyImages

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В финале Лиги Наций сборная Франции играет против Испании.

На 64-й минуте встречи вингер "красной фурии" Микель Оярсабаль открыл счет, но уже спустя две минуты нападающий "Ле Бле" Карим Бензема установил паритет в матче - форвард мадридского "Реала" получил мяч на левом фланге атаки, убрал под правую ногу и с угла штрафной площадки красивым закрученным ударом положил мяч в дальнюю девятку ворот испанцев.

Видео гола Бензема

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В статье: Испания Франция Карим Бензема
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