Бензема снял паутину с дальней девятки ворот испанцев - ВИДЕО

В финале Лиги Наций сборная Франции играет против Испании.

На 64-й минуте встречи вингер "красной фурии" Микель Оярсабаль открыл счет, но уже спустя две минуты нападающий "Ле Бле" Карим Бензема установил паритет в матче - форвард мадридского "Реала" получил мяч на левом фланге атаки, убрал под правую ногу и с угла штрафной площадки красивым закрученным ударом положил мяч в дальнюю девятку ворот испанцев.

Видео гола Бензема