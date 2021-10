Франция - победитель Лиги Наций-2021!

После выдающегося футбола в полуфиналах от Франции и Испании хотели продолжения шоу в финале. В итоге его пришлось ждать около часа.

Выход второго опорника Родри у Испании намекал, что Луис Энрике думает больше о безопасности своих ворот. Трехцветные, вроде бы, не укрепляли дополнительно защиту, но осторожничали на каждом шагу. Их стартовой активности хватило минут на 8-10, дальше - штиль.

"Красная фурия" забрала себе мяч ближе к середине первого тайма, но это было ее единственное достижение. Перевод Феррана Торреса с центра нападения на левый фланг, казалось, упростил задачу французам; Варан и компания легко выигрывали все мячи у Сарабии, так что тот бродил по полю невидимкой.

По такой игре перерыв был сродни спасению - смотреть на это "зрелище" 45 минут было сложновато.

После перерыва внезапно занервничал Погба - заработал желтую, да и красная была близко. За нервами пошли вверх и скорости, а там случился гол Испании - Оярсабаль в простой ситуации обыграл Упамекано и прошил Льориса.

Тут-то Франция и завелась. Как и в матче с Бельгией, команде Дешама была необходима встряска в виде пропущенного гола, чтобы она проснулась. Карим Бензема сравнял счет уже через две минуты после гола Оярсабаля - форварду "Реала" удался умопомрачительный крученый удар с угла штрафной.

10 - Sergio Busquets has provided his 10th assist for #Spain and the first one since November 2019, also to Mikel Oyarzabal against Rumanía. Momentum.#UEFANationsLeague #UEFANationsFinal pic.twitter.com/QPXljMe0of