Франция - победитель Лиги Наций-2021!

После выдающегося футбола в полуфиналах от Франции и Испании хотели продолжения шоу в финале. В итоге его пришлось ждать около часа.

Выход второго опорника Родри у Испании намекал, что Луис Энрике думает больше о безопасности своих ворот. Трехцветные, вроде бы, не укрепляли дополнительно защиту, но осторожничали на каждом шагу. Их стартовой активности хватило минут на 8-10, дальше - штиль.

"Красная фурия" забрала себе мяч ближе к середине первого тайма, но это было ее единственное достижение. Перевод Феррана Торреса с центра нападения на левый фланг, казалось, упростил задачу французам; Варан и компания легко выигрывали все мячи у Сарабии, так что тот бродил по полю невидимкой.

1 - La France n'a tenté qu'un seul tir en 1re période (0 cadré), son co-plus faible total lors des 45 premières minutes d'un match depuis qu'Opta analyse les Bleus (juin 2006). Timide. #ESPFRA pic.twitter.com/PUmTmVO8j3 — OptaJean (@OptaJean) October 10, 2021

По такой игре перерыв был сродни спасению - смотреть на это "зрелище" 45 минут было сложновато.

После перерыва внезапно занервничал Погба - заработал желтую, да и красная была близко. За нервами пошли вверх и скорости, а там случился гол Испании - Оярсабаль в простой ситуации обыграл Упамекано и прошил Льориса.

Тут-то Франция и завелась. Как и в матче с Бельгией, команде Дешама была необходима встряска в виде пропущенного гола, чтобы она проснулась. Карим Бензема сравнял счет уже через две минуты после гола Оярсабаля - форварду "Реала" удался умопомрачительный крученый удар с угла штрафной.

10 - Sergio Busquets has provided his 10th assist for #Spain and the first one since November 2019, also to Mikel Oyarzabal against Rumanía. Momentum.#UEFANationsLeague #UEFANationsFinal pic.twitter.com/QPXljMe0of — OptaJose (@OptaJose) October 10, 2021

За этим последовали еще опасные атаки - Мбаппе регулярно оказывался в ситуациях один в один; впервые проявил себя Гризманн, проводивший 100-й матч за сборную. Испания как могла огрызалась, но юный Пино чаще терял мяч, чем создавал угрозу, а основа к тому времени уже солидно подустала.

Гол был делом времени, но то, как он был забит, еще долго будет предметом споров. Мбаппе эффектно разобрался с Симоном, спору нет, но даже на повторах кажется, что Килиан был в очевидном офсайде. Касание мяча Гарсией имело место, но это не тянуло на рикошет. Ау, судьи ВАР, вы там не уснули?

4 - Kylian Mbappé is involved in four goals in this Nations League Final Four (2 goals, 2 assists), more than any other player. XFactor. #SPAFRA pic.twitter.com/EJVP1eF8dP — OptaJean (@OptaJean) October 10, 2021

Футбольная Испания точно сегодня будет ругаться всю ночь - у нее есть на это полное право. Ну а Франция будет праздновать. Ошибка судей, даже если и была, это не ее вина и проблема. "Ле Бле" взяли первый трофей после ЧМ-2018 - это останется в истории. Как и то, что победный гол забил Килиан Мбаппе.

Милан. "Сан-Сиро"

Испания - Франция - 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Лапорт, Алонсо - Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) - Ферран Торрес (Мерино, 84), Оярсабаль, Сарабия (Пино, 61)

Франция: Льорис - Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе - Павар (Дюбуа, 80), Чуамени, Павар, Тео Эрнандес - Гризманн (Верету, 90+1) - Мбаппе, Бензема

Предупреждения: Лапорт, 86 - Погба, 46, Кунде, 55, Мбаппе, 89