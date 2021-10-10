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Франция - победитель Лиги Наций-2021!

Лига наций УЕФА
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(2 голосов)

Увы, не обошлось без спорного судейского решения

Франция - победитель Лиги Наций-2021!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Hewitt

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После выдающегося футбола в полуфиналах от Франции и Испании хотели продолжения шоу в финале. В итоге его пришлось ждать около часа.

Выход второго опорника Родри у Испании намекал, что Луис Энрике думает больше о безопасности своих ворот. Трехцветные, вроде бы, не укрепляли дополнительно защиту, но осторожничали на каждом шагу. Их стартовой активности хватило минут на 8-10, дальше - штиль.

"Красная фурия" забрала себе мяч ближе к середине первого тайма, но это было ее единственное достижение. Перевод Феррана Торреса с центра нападения на левый фланг, казалось, упростил задачу французам; Варан и компания легко выигрывали все мячи у Сарабии, так что тот бродил по полю невидимкой.

По такой игре перерыв был сродни спасению - смотреть на это "зрелище" 45 минут было сложновато.

После перерыва внезапно занервничал Погба - заработал желтую, да и красная была близко. За нервами пошли вверх и скорости, а там случился гол Испании - Оярсабаль в простой ситуации обыграл Упамекано и прошил Льориса.

Тут-то Франция и завелась. Как и в матче с Бельгией, команде Дешама была необходима встряска в виде пропущенного гола, чтобы она проснулась. Карим Бензема сравнял счет уже через две минуты после гола Оярсабаля - форварду "Реала" удался умопомрачительный крученый удар с угла штрафной.

За этим последовали еще опасные атаки - Мбаппе регулярно оказывался в ситуациях один в один; впервые проявил себя Гризманн, проводивший 100-й матч за сборную. Испания как могла огрызалась, но юный Пино чаще терял мяч, чем создавал угрозу, а основа к тому времени уже солидно подустала.

Гол был делом времени, но то, как он был забит, еще долго будет предметом споров. Мбаппе эффектно разобрался с Симоном, спору нет, но даже на повторах кажется, что Килиан был в очевидном офсайде. Касание мяча Гарсией имело место, но это не тянуло на рикошет. Ау, судьи ВАР, вы там не уснули?

Футбольная Испания точно сегодня будет ругаться всю ночь - у нее есть на это полное право. Ну а Франция будет праздновать. Ошибка судей, даже если и была, это не ее вина и проблема. "Ле Бле" взяли первый трофей после ЧМ-2018 - это останется в истории. Как и то, что победный гол забил Килиан Мбаппе.

Милан. "Сан-Сиро"

Испания - Франция - 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Лапорт, Алонсо - Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) - Ферран Торрес (Мерино, 84), Оярсабаль, Сарабия (Пино, 61)

Франция: Льорис - Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе - Павар (Дюбуа, 80), Чуамени, Павар, Тео Эрнандес - Гризманн (Верету, 90+1) - Мбаппе, Бензема

Предупреждения: Лапорт, 86 - Погба, 46, Кунде, 55, Мбаппе, 89

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В статье: Испания Франция Карим Бензема Микель Оярсабаль Килиан Мбаппе
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Комментарии (38)
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мы за динамо (киев)
11.10.2021 в 00:23
нажаль суддівство знову на першому плані у фінальному поєдинку. сама гра на задньому плані. доречі шось пригадується і в фіналі чс 2018.
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
11.10.2021 в 00:09
Ну что, сойдет это для Франс Футбол за трофей? Думаю да, точно не хуже копы. Дайте уже Кариму ЗМ
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 00:11
каримку? каримку на царство?)))
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.10.2021 в 00:16
Карим зе Дрим
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
11.10.2021 в 00:03
Хотіло фіфа чемпіонат світу раз у два роки, а уєфа чемпіонат Європи фактично вже раз на два роки грає.
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.10.2021 в 00:08
Продажне ФІФА хоче бабла зрубити, а крім ЧМ ніде не може більше, а в УЄФА є і ЧЄ коштовний, і ЛЧ надприбуткова, тепер і ЛН. От ФІФА і біситься. Кубок Конфедерацій відмінили, бо не було попиту, клубний ЧМ також не дуже збуджує фінансово, ось і хочуть частіше ЧМ проводити.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
10.10.2021 в 23:55
Франция, когда играет, а не пижонится, на данный момент сильнейшая в мире. Бензема однозначно заслужил быть в финальной тройке на ЗМ.
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+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
10.10.2021 в 23:53
ЗМ Бензема!!!!
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:55
Один хватит, или ещё?
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0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
11.10.2021 в 00:17
#ЗМКАРИМУ
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+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.10.2021 в 23:50
Коротко: Францию с победой, ЗМ должен достаться или Каримке или Лёве, а Гарсия из ФКБанкрот дно днищенское.
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+3
-1
Ol-g (Одесса)
10.10.2021 в 23:52
Франция и Польша на ЕВРО были под анастезией.
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+1
-2
Ol-g (Одесса)
10.10.2021 в 23:53
анестезией. полной.
+1
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.10.2021 в 23:55
Но не Бензема, который феерично вернулся в сборную и не Левандовски, который забил трёшку и едва не втащил в одиночку поляков в плей-офф
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:56
ANESTEZIO Не согласен по Гави. Пацану всего 17 лет.
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.10.2021 в 00:01
Не Гави, а Гарсия, который Эрик и который с Баварией уже напривозил, и в чемпе уже удалялся, которого Гвардиола с МС за ненадобностью спихнул и которым так восхищался Алень)))
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.10.2021 в 00:04
Ок. Мне показалось Гави.)
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.10.2021 в 00:18
Франция может Евро и провалила, но Бензема там был их лучшим игроком и бомбардиром. А трофей Лиги Наций вполне сравним с Копа Америка
+2
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
10.10.2021 в 23:50
Оказывается Монзуль со своими асситентками обслуживала матч Англии , вот это круто! П.С. похер на лигу наций вообще )
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.10.2021 в 00:00
Ответить
0
-2
Ol-g (Одесса)
10.10.2021 в 23:46
Для французов гол - встряска. А наши часто после гола раскисают. У французов отличная психика.
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+1
0
мы за динамо (киев)
10.10.2021 в 23:45
другий гол геть сумнівний. офсайд у мбапи.
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+2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:46
Там вроде как защитник к мячу прикоснулся.
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
10.10.2021 в 23:56
Так вроде звучит так "в момент паса...", а в момент паса он был во вне игры метровом. Т.е. момент вне игры наступил когда француз коснулся мяча и отдал пас. А что там уже происходило по пути мяча не имеете значения, кто там прикоснулся, игра уже на этот момент считается остановленной. Не уверен конечно, может знатоки правил поправят.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:58
Может и так. Я ни малейшего понятия в этом не имею.
0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.10.2021 в 23:59
Нет, вы не правы. Сейчас действуют дополнения в определении офсайда. Если игрок целенаправленно играет в мяч, но получается кикс, то офсайд не считается. Так было на Евро, когда Лукаку парашке забил так и сегодня получилось. Хотя первоначально казалось, что офсайд стопудовый.
+1
0
мы за динамо (киев)
11.10.2021 в 00:16
дотик до мяча теж сумнівний.був ракурс з якого дотику небуло, десь з-за воріт.
0
0
Dr. House (Поділля)
11.10.2021 в 00:18
Дотик був. В підкаті Гарсія зіграв в м'яч. Цілеспрямовано. Тому не офсайд.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:50
Там и с рукой в штрафной французов в первом тайме не совсем понятно.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
10.10.2021 в 23:56
фут. правила шо дишло. куди суддя свиснув туда і вийшло.
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
10.10.2021 в 23:45
Жаль. Болел за Испанию.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2021 в 23:44
копчёные халявщики!
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:45
Объяснение пожалуйста.)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2021 в 23:48
пенальти ждал!!!)))
+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:53
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
11.10.2021 в 00:19
Уже после Евро тошнит от этих пенальти. Это уже не футбол, а черт знает что. Хорошо что не было пенальти сегодня
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 00:21
меня не укачивает)))
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.10.2021 в 23:43
Класс!!! Второй тайм - красота!
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+4
0


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