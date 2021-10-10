Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций
Будут дискуссии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Судьбу финального матча Лиги Наций между Испанией и Францией решил гол на Килиана Мбаппе на 80-й минуте. Форвард трехцветных вышел на свидание с Симоном и спокойно его переиграл. Все бы ничего, но перца добавляет тот факт, что Килиан в момент передачи от Тео Эрнандеса находился в офсайде. Очевидно, что видеоассистенты, которые просматривали повтор момента, решили, что мяч к Мбаппе попал от Эрика Гарсии, который пытался прервать этот пас. Прикосновение было - сомнений нет, но можно ли этот эпизод считать, как пас от игрока соперника?
Популярное сейчас
- Официально: Кривбасс подписал грузина, который играл в России
- Гецко - об игре сборной Украины: Мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли
- Костышин: За спиной будут шушукаться, ведь ты ставишь сына в основной состав. Это наш хохляцкий менталитет
- Испания - Франция: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Наций
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО