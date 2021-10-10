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Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Будут дискуссии

Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Судьбу финального матча Лиги Наций между Испанией и Францией решил гол на Килиана Мбаппе на 80-й минуте. Форвард трехцветных вышел на свидание с Симоном и спокойно его переиграл. Все бы ничего, но перца добавляет тот факт, что Килиан в момент передачи от Тео Эрнандеса находился в офсайде. Очевидно, что видеоассистенты, которые просматривали повтор момента, решили, что мяч к Мбаппе попал от Эрика Гарсии, который пытался прервать этот пас. Прикосновение было - сомнений нет, но можно ли этот эпизод считать, как пас от игрока соперника?

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В статье: Испания Франция Лига Наций Килиан Мбаппе
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Комментарии (10)
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Maryan (Lviv)
11.10.2021 в 00:30
100% офсайд, суддя зіпсував гру повністю.
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+2
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.10.2021 в 00:41
Щоб заявляти про 100% офсайд, спочатку поцікавитися Правилами Гри і новими рекомендаціями до фіксування офсайду)))
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.10.2021 в 00:28
Той , хто ніколи не брав в руки прапорець чи свисток буде з піною на роті доводити, що був офсайд. А ті, хто судять і знають правила просто будуть з таких кепкувати)))
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0
-2
мы за динамо (киев)
11.10.2021 в 00:08
був ще один ракурс з якого було видно що іспанець до мяча навіть не доторкнувся.
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+2
-2
Багіра (Рівне)
11.10.2021 в 00:02
гол по духу гри несправедливий на 100%...
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 00:06
по логике самого определения офсайда, он считается в момент передачи, а кого из соперников он коснулся, волновать не должно, НО всё что-то придумывают...
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+6
-2
Dr. House (Поділля)
11.10.2021 в 00:14
Носитесь ви з цим духом))). Немає в Правилах Гри ніякого духу))). А ось по новим рекомендаціям при визначенні офсайду є вказівки, коли захисник цілеспрямовано грає в м'яч, але через брак техніки трапляється зрідка чи кікс, то офсайду немає. Якби Гарсія м'яч пропускав і не чіпав, то офсайд би фіксувався. А так це його власні проблеми.
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+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 00:19
для этого требуется рассматривать ещё и касание соперника, которое даже на видеоповторе иногда трудно определить. так зачем же усложнять решение эпизода?
+3
-2
Dr. House (Поділля)
11.10.2021 в 00:25
Так ВАР і передивлявся цей момент і на ньому все було помітно))
+1
0
vgasso (ДНЕПР)
11.10.2021 в 00:42
Тобто тебе можна стояти у ворот супротивника в 20-метровому офсайді, давати тебе пас і якщо захисник тільки задіне м'яч, а він до тебе все одно докатиться, то офсайду нема? Хоча пас йшов СПРЯМОВАНО на тебе. Повна нісенітниця!!!
+1
0


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