Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций

Судьбу финального матча Лиги Наций между Испанией и Францией решил гол на Килиана Мбаппе на 80-й минуте. Форвард трехцветных вышел на свидание с Симоном и спокойно его переиграл. Все бы ничего, но перца добавляет тот факт, что Килиан в момент передачи от Тео Эрнандеса находился в офсайде. Очевидно, что видеоассистенты, которые просматривали повтор момента, решили, что мяч к Мбаппе попал от Эрика Гарсии, который пытался прервать этот пас. Прикосновение было - сомнений нет, но можно ли этот эпизод считать, как пас от игрока соперника?