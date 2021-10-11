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Энрике: Испания не только победила чемпионов Европы, но и держалась с чемпионами мира
Испанский наставник высказался о финале Лиги наций
Фото: twitter.com/SeFutbol
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от команды Франции (1:2) в финале Лиги наций.
"Мы не только победили чемпионов Европы, но и держались на равных с чемпионами мира. Нам действительно следовало дольше защищать своё лидерство – мы едва закончили праздновать его, как они забили потрясающий гол, сделав счёт 1:1.
Первые несколько минут дорого нам обошлись. Франция прессинговала нас высоко и очень хорошо. Затем, во второй части, у нас всё было относительно под контролем. Несправедливость футбола заключается в том, что у нас был шанс нанести нокаутирующий удар по Франции, когда мы повели 1:0, но Карим Бензема сотворил нечто великолепное.
Мы, очевидно, гордимся Бускетсом за то, что он выиграл награду лучшему игроку турнира, хотя мы не смогли выиграть сам трофей. Мы оборонялись против одной из величайших атакующих линий, возможно, лучшей в мире. Это было трудно, но мы справились очень, очень хорошо", — сказал Энрике.
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