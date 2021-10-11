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Пресс-служба Реала считает, что Бензема заслужил Золотой мяч после триумфа французов в Лиге наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Карим on fire

Пресс-служба Реала считает, что Бензема заслужил Золотой мяч после триумфа французов в Лиге наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Твиттер мадридского "Реала" отреагировал на победу сборной Франции в финальном поединке Лиги наций с главной командой Испании (2:1). За "триколор" забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе, в составе "Красной Фурии" отличился Микель Оярсабаль.

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"Поздравления сборной Франции и всем футбольным фанатам во Франции за выдающийся титул Лиги наций. Поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема. Золотой мяч".

Напомним, в полуфинале Лиги наций испанская сборная обыграла Италию (2:1), а Франция оформила камбэк в матче с Бельгией (3:2). Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций после Португалии. Бронзу турнира в этом году выиграла "Скуадра Адзурра".

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В статье: Франция Карим Бензема Золотой мяч Реал (Мадрид) Лига Наций
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
11.10.2021 в 11:55
Так купіть йому ЗМ
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+1
-1
Skin Bastard (Кривой Рог)
11.10.2021 в 11:27
Тут один гольфист обиделся...
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+1
-1
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Antolog (Одесса)
11.10.2021 в 10:49
На данный момент этот парень шикарен на своей позиции... Но, после того, как в прошлом году не дали зм Левандовскому, как быть с этими двумя супер центральными нападающими, ведь и Роберт заслужил...
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+1
0
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Wreck (Киев)
11.10.2021 в 12:28
Ван Дейк тоже заслуживал
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2021 в 12:38
пшек более достоин награды!
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.10.2021 в 10:40
Гондурасы с Барбадосами считают по другому)))
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0
-2


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