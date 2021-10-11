Пресс-служба Реала считает, что Бензема заслужил Золотой мяч после триумфа французов в Лиге наций

Твиттер мадридского "Реала" отреагировал на победу сборной Франции в финальном поединке Лиги наций с главной командой Испании (2:1). За "триколор" забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе, в составе "Красной Фурии" отличился Микель Оярсабаль.

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"Поздравления сборной Франции и всем футбольным фанатам во Франции за выдающийся титул Лиги наций. Поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема. Золотой мяч".

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

Напомним, в полуфинале Лиги наций испанская сборная обыграла Италию (2:1), а Франция оформила камбэк в матче с Бельгией (3:2). Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций после Португалии. Бронзу турнира в этом году выиграла "Скуадра Адзурра".