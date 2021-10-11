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Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Мнение Тибо

Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от главной команды Италии в матче за 3-е место Лиги наций раскритиковал УЕФА. Цитирует вратаря Sky Sports.

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"Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы вышли на поле, чтобы УЕФА получил побольше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей".

"В УЕФА могут злиться на клубы, которые хотят организовать Суперлигу, но при этом им плевать на футболистов – они заботятся только о своих карманах. А теперь мы читаем новости про ЕВРО и Мундиаль каждый год. А когда мы будем отдыхать? Никогда. Мы не работы! Об игроках никто не думает. Лучшие исполнители будут получать травмы. В следующем году у нас будет чемпионат мира в ноябре, мы снова будем играть до последних чисел июня. И опять получим повреждения. Трех недель отпуска недостаточно, чтобы игроки могли продолжать играть в течение 12 месяцев на высшем уровне. Если мы будем молчать, то так будет все время".

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В статье: Италия Бельгия УЕФА ФИФА Тибо Куртуа Лига Наций
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (13)
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Vroobydov
11.10.2021 в 12:18
Не играй, депопуляризируй, завязывай ремень потуже. Куртка по развитию ребенок, чесслово.
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.10.2021 в 12:07
Через Куртуа говорит Перес
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
11.10.2021 в 11:36
Ну так скажи, я готов урезать себе зарплату, и будешь играть меньше. Проблема в том,что раздутые зарплаты футболеров загоняют в убытки все футбольные организации. Отсюда, большое колитчество турниров, деньги то нужно отбивать как-то. А большая часть денег как раз от продажи телеправ. Всегда есть вариант сделать как тот же Ройс: я устал, ЧЕ пропускаю, готовлюсь к новому сезону вместе с клубом. Вс е в твоих руках Куртуа, все в твоих руках...
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+5
0
Skotparker
11.10.2021 в 11:29
Конечно поймал за 2 игры 5 голов, вот и психует
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+4
-3
Caballero (DC)
11.10.2021 в 11:26
Вже чия б корова мичала, але Куртуа б мовчала. Вчепився за ворота Реалу мертвою хваткою. Віддав би молодому Луніну хоча би третину матчів.
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+3
-1
F@ust (Прага)
11.10.2021 в 11:25
Как-то давно уже Ахметов устроил для команды 4-часовую экскурсию в шахту. В Футболе Франкова это весело осветили, особенно бразильцев. :D
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+4
0
Caballero (DC)
11.10.2021 в 11:28
Белик тогда ляпнул о ужасных условиях работы шахтёров, так его ахметовская дворня затравила и выгнала с Шахтёра.
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+6
-1
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Antolog (Одесса)
11.10.2021 в 11:20
Да что вы говорите молодой человек, УЕФА же все делает только ради развития футбола, ради вас, футболистов, ради болельщиков... Какие деньги, о чем вы, все почти бесплатно трудятся там...))) Суперлига это ведь не справедливо, справедливость это когда катают Динамо и им подобные клубы в одни ворота, когда в одной команде один игрок стоит как несколько команд соперников, когда плюют на фейр-плей, вначале придумав его, а потом просто игнорируя, ведь мешки денег заходят на счета... Избиение младенцев, а народ радуется, ведь приедет в гости сама Бавария...))) Вы еще правила новые выучите, оказывается касание защитника мячом или ветром от защитника, расценивается как пас от него и нападающие находящиеся в офсайде, как в той сказке, превращаются в принцесс, в то время как судьи превращаются в фей...
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+2
-4
Gerd Muller (Житомир)
11.10.2021 в 12:16
Радій коли до вас взагалі хтось приїздить. А то ви так "розбаловані", що для вас Минай та Інгулець щастя. Не подобається, дивись хокей і бажано одеський.
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+3
0
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Maxam (Чернівці)
11.10.2021 в 11:14
Каторга. Хай порівняє "роботу" футболіста з іншими професіями. І потім нехай зіставить доходи. Сидів би і мовчав в тряпочку біднятко.
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+6
-2
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Antolog (Одесса)
11.10.2021 в 11:23
Ну так чому ви тут, а не на полі, чому ви нічого не добились в тому ж футболі, щоб мати неймовірну зарплату? Він не каже про заробітну плату, що вона погана, він каже зовсім про інші речі...
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+2
-6
avatar
Maxam (Чернівці)
11.10.2021 в 12:01
Кожний відштовхується від своїх здібностей. Я розумію, щоб стати футболістом необіхді певні здатності, талант, атлетичність. Я ж в свою чергу займаюся іншою діяльністю, на жаль з набагато нижчим рівнем доходів ніж у футболістів. Тим не менш, мені ніщо не заважає 2 рази на тиждень збиратися з друзями пограти футбол, за рахунок власних коштів і особистого часу. Тому, коли футболісти говорять, що вони втомлюються або кажуть фрази на кшталт "у нас ігри чєрєз два на трєтій" - це повна нісенітниця.
+4
-1
avatar
Berlin (сумы)
11.10.2021 в 12:16
Пусть пойдет работать на стройку или на другую работу как один проф-спортсмен сказал я лучше мяч погоняю чем пойду работать по 8 или 12 часов!!!
+2
0


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