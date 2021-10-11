Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег

Да что вы говорите молодой человек, УЕФА же все делает только ради развития футбола, ради вас, футболистов, ради болельщиков... Какие деньги, о чем вы, все почти бесплатно трудятся там...))) Суперлига это ведь не справедливо, справедливость это когда катают Динамо и им подобные клубы в одни ворота, когда в одной команде один игрок стоит как несколько команд соперников, когда плюют на фейр-плей, вначале придумав его, а потом просто игнорируя, ведь мешки денег заходят на счета... Избиение младенцев, а народ радуется, ведь приедет в гости сама Бавария...))) Вы еще правила новые выучите, оказывается касание защитника мячом или ветром от защитника, расценивается как пас от него и нападающие находящиеся в офсайде, как в той сказке, превращаются в принцесс, в то время как судьи превращаются в фей...