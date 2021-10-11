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Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег
Мнение Тибо
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от главной команды Италии в матче за 3-е место Лиги наций раскритиковал УЕФА. Цитирует вратаря Sky Sports.
"Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы вышли на поле, чтобы УЕФА получил побольше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей".
"В УЕФА могут злиться на клубы, которые хотят организовать Суперлигу, но при этом им плевать на футболистов – они заботятся только о своих карманах. А теперь мы читаем новости про ЕВРО и Мундиаль каждый год. А когда мы будем отдыхать? Никогда. Мы не работы! Об игроках никто не думает. Лучшие исполнители будут получать травмы. В следующем году у нас будет чемпионат мира в ноябре, мы снова будем играть до последних чисел июня. И опять получим повреждения. Трех недель отпуска недостаточно, чтобы игроки могли продолжать играть в течение 12 месяцев на высшем уровне. Если мы будем молчать, то так будет все время".
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