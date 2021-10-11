Чуть больше четверти пути. Акценты зрителя на финале Лиги наций

Что я там писал после полуфиналов? «… хочется верить, что и в финале мы увидим бесстрашную (а не бестолковую) Испанию и героическую (а не рассудительную) Францию»? Не раз вспоминал себя незлым тихим словом, когда впустую просидел у экрана более часа, но отчего-то не икалось.

Сказать, что разочаровался – ничего не сказать.

Кому как, а для меня воскресенье выдалось изрядно утомительным. И заканчивать такой день просмотром стерильного футбола без ворот врагу не пожелаю. Откровенно клонило ко сну и к отказу от статьи на предмет отсутствия материала. Спасибо жене и допингу: пара бокалов полусладкого примирила с окружающей действительностью.

И вот, когда в голове уже зарычал голос Высоцкого: «Но спокойно – ведь им остается пройти чуть больше четверти пути!», на 64-й минуте началось! Эрнандес влепил в перекладину испанских ворот, тут же в оборотке Оярсабаль открывает счет, а каких-то сто секунд спустя Бензема его сравнивает!!! И сон как рукой сняло.

Всего за последние полчаса игры насчитал восемь заслуживающих внимания острых эпизодов. Тогда как до этого они отсутствовали в финальной природе. И мне вновь захотелось подписаться под прошлым опусом о полуфиналах. Такой футбол нам нужен!

Последний шанс уйти от поражения был у Испании перед самым финальным свистком: Льорис спас Францию после удара Пино. Жаль. Потому что идеальным для такого поединка был бы ничейный счет в основное время. У французов, кроме голов, была упомянутая перекладина; а помимо пропущенного, их дважды выручал вратарь.

Два недомомента имени Мбаппе оставим в скобках. При этом для меня он все равно останется самой яркой фигурой матча. Да, пожалуй, и всего турнира четырех. Речь, конечно, не об эффективности – о том, кто чаще оказывался в главных ролях.

Наиболее справедливым исходом игры стали бы 1:1. Лишний, как по мне, во всех отношениях гол забил все тот же Мбаппе. Он-то все и решил. Обидно, что возможен он стал лишь благодаря пресловутым «новым рекомендациям» для арбитров. Шоб вы там с ними уже были все здоровы, ребята из ФИФА, иже с нею!

Полное ощущение, что им там делать нечего – вот и изображают активность, придумывая все новые нюансы и трактовки, и все больше запутывая ими народ на местах. К примеру, мой верный Юстас сам прозрел поначалу (я ведь вам никогда не обещал, что он будет кладезью толкования правил – это нормальный футбольный арбитр, каких множество).

Но, обратившись к знакомому инспектору ФИФА, после изрек: «Для меня это «вне игры», но по новым рекомендациям – нет. Все равно бред». Как зритель с опытом, абсолютно солидарен с ним. Любые правила должны руководствоваться логикой – это аксиома. И если офсайд фиксируется в момент паса, то именно в этот момент ставится точка, и ша!

Ша, уже никто никуда не идет! А кто там потом цеплял мяч по дороге, и был ли в его действиях умысел – это все уже жизнь после смерти. И, руководствуйся изобретатели новейших тенденций и прочтений элементарной логикой, оно не имело бы никакого значения. Но, выходит, нам не стоит ее искать. Ведь таки-рекомендуют же ж!

Поэтому гол был засчитан как бы верно, но осадочек такой остался, что переполнил собою чашу терпения любителя футбола. Уверен, не только мою. Видите ли, в футболе достаточно несправедливости и бардака, в судействе – тем паче, наверное. Но чтобы бардак был изначально заложен в программу, коверкая правила игры – это от души.

Дело не в том, что автор симпатизировал испанцам, которые для меня стали главной изюминкой финала четырех. Сама победа Франции ничуть не огорчила: она была достойна ее уже хотя бы потому, что оба раза переламывала ситуацию, проявляя не только класс, но и чемпионский характер.

Нелишне напомнить еще раз, что она первой могла открыть счет – чуть-чуть не повезло, и отнюдь не факт, что Испания сумела бы потом отыграться, несмотря на все ее бесстрашие.

Но выиграла команда Дешама в итоге за счет нелепого судейского парадокса. При всей его легитимности. Деточкин, конечно, виноват. Но он – не виноват. А пожалеть некому.

Поэтому ко сну я отходил со смешанными чувствами. С одной стороны, финал все же удался. С другой – его кульминация была скомкана. Несомненно одно: Лига наций в порядке. Если в первый раз ее выиграл действующий чемпион Европы, то во второй – действующий чемпион мира. Это все скажет об отношении сильных команд к турниру.

И да, «бронзовый» матч неудачников здесь-таки лишний. Что косвенно подтвердил после него кипер бельгийцев Куртуа: «Мы вышли на поле, чтобы УЕФА получил побольше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли другие футболисты». Возможно, и было интересно, но я не пожалел, что не видел этого.