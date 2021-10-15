  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Из-за гола Мбаппе в финале Лиги наций могут изменить правило определения офсайда
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из-за гола Мбаппе в финале Лиги наций могут изменить правило определения офсайда

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Приходиться учиться на своих ошибках

Из-за гола Мбаппе в финале Лиги наций могут изменить правило определения офсайда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в правила определения офсайда, сообщает AS. "Текущая интерпретация правила офсайда противоречит его сути", – заявил Глава судейского комитета УЕФА.

После гола, забитого форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе в финале Лиги наций между сборными Франции и Испании (2:1) в УЕФА решили, что необходимо пересмотреть правила определения положения "вне игры".

27 октября члены совета IFAB встретятся, чтобы обсудить ряд предложений по изменению правил игры.

Одним из поднятых вопросов станет правило офсайда, правило игры рукой, а также положение, по которому хотя бы одна нога вратаря при пробитии пенальти должна находиться на линии ворот. Также будет обсуждаться количество замен.

Окончательное решение о том, будет ли правило офсайда изменено, примут в марте. Напомним, что Мбаппе забил победный гол Испании, до этого приняв мяч в положении "вне игры", но это не было принято во внимание, так как защитник сборной Испании, после явной передачи в офсайд, коснулся мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА офсайд Лига Наций Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
15.10.2021 в 22:19
Я так і не зрозумів, у якому напрямку будуть зміни? Голи, як у Мбаппе, не будуть зараховувати чи навпаки будуть? Бо сьогодні не зарахували гол Тете, на що було на порядок менше підстав, ніж для зарахування гола Мбаппе.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
15.10.2021 в 22:14
Мбапе был в офсайде и точка. Рисовать линии в момент передачи и точка.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...