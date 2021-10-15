Из-за гола Мбаппе в финале Лиги наций могут изменить правило определения офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в правила определения офсайда, сообщает AS. "Текущая интерпретация правила офсайда противоречит его сути", – заявил Глава судейского комитета УЕФА.

После гола, забитого форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе в финале Лиги наций между сборными Франции и Испании (2:1) в УЕФА решили, что необходимо пересмотреть правила определения положения "вне игры".

27 октября члены совета IFAB встретятся, чтобы обсудить ряд предложений по изменению правил игры.

Одним из поднятых вопросов станет правило офсайда, правило игры рукой, а также положение, по которому хотя бы одна нога вратаря при пробитии пенальти должна находиться на линии ворот. Также будет обсуждаться количество замен.

Окончательное решение о том, будет ли правило офсайда изменено, примут в марте. Напомним, что Мбаппе забил победный гол Испании, до этого приняв мяч в положении "вне игры", но это не было принято во внимание, так как защитник сборной Испании, после явной передачи в офсайд, коснулся мяча.