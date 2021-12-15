16 декабря сборная Украины узнает соперников в новом сезоне Лиги наций

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами жеребьевки Лиги Наций УЕФА, которая состоится в четверг, 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

По итогам предварительного розыгрыша сборная Украины попала в лигу В. Причем, из четырех возможных корзин наша команда попала в первую. Это значит, что наши соперники потенциально слабее, и мы имеем больше шансов на то, чтобы занять первую строчку и вернуться в элитный дивизион А.

Отметим также, так как "сине-желтые" будут в первой корзине участников Лиги В, то команда Александра Петракова получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзины.

Жеребьевка турнира начнется в 19.00 по киевскому времени.