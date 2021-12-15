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16 декабря сборная Украины узнает соперников в новом сезоне Лиги наций
ТК Футбол будет транслировать мероприятие
Фото: uefa.com
Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами жеребьевки Лиги Наций УЕФА, которая состоится в четверг, 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
По итогам предварительного розыгрыша сборная Украины попала в лигу В. Причем, из четырех возможных корзин наша команда попала в первую. Это значит, что наши соперники потенциально слабее, и мы имеем больше шансов на то, чтобы занять первую строчку и вернуться в элитный дивизион А.
Отметим также, так как "сине-желтые" будут в первой корзине участников Лиги В, то команда Александра Петракова получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзины.
Жеребьевка турнира начнется в 19.00 по киевскому времени.
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