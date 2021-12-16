  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Следим за жеребьёвкой групп Лиги наций. Онлайн
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Следим за жеребьёвкой групп Лиги наций. Онлайн

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда вернулась в Лигу B

Следим за жеребьёвкой групп Лиги наций. Онлайн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка третьего сезона Лиги наций. UA-Футбол внимательно следит за развитием событий. Начало церемонии в 19:00.

Напомним, что Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.

Новость обновляется. Жеребьёвка ещё не началась...

Результаты жеребьёвки

Лига A

Группа A Группа B Группа C Группа D

Лига B

Группа A Группа B Группа C Группа D

Лига C

Группа A Группа B Группа C Группа D

Лига D

Группа A Группа B

Участники жеребьёвки

Лига A

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Франция
Испания
Италия
Бельгия		 Португалия
Нидерланды
Дания
Германия		 Англия
Польша
Швейцария
Хорватия		 Уэльс
Австрия
Чехия
Венгрия

Лига B

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Украина
Швеция
Босния-Герцеговина
Исландия		 Финляндия
Норвегия
Шотландия
Россия		 Израиль
Румыния
Сербия
Ирландия		 Словения
Черногория
Албания
Армения

Лига C

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Турция
Словакия
Болгария
Сев. Ирландия		 Греция
Беларусь
Люксембург
Сев. Македония		 Литва
Грузия
Азербайджан
Косово		 Казахстан/Молдова
Кипр/Эстония
Гибралтар
Фарерские о-ва

Лига D

Корзина 1 Корзина 2
Казахстан/Молдова
Кипр/Эстония
Лихтенштейн
Мальта		 Латвия
Сан-Марино
Андорра

Формат жеребьёвки

55 сборных согласно рейтингу Лиги наций, сформированному в прошлом турнире, были распределены на четыре Лиги. В Лигах A, B и C четыре группы по четыре команды, а в Лиге D две группы, в одной из которых будет четыре сборных, а в другой - три. На групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже. Четыре победителя Лиги A выходят в Финал четырёх, в котором разыграют главный трофей турнира.

В парах команд Казахстан / Молдова и Кипр / Эстония участники Лиги C определятся в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года.

Когда состоятся матчи Лиги наций?

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Решающие матчи:
Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Где пройдёт Финал четырёх Лиги наций 2023?

Решающий этап турнира будет сыгран на полях одной из сборных, которая пробьётся в Финал четырёх. Таким образом, место проведения определится не ранее последнего тура группового этапа Лиги наций.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wille_kiev (Украина)
16.12.2021 в 18:06
Шотландия, Румыния, Словения)
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
16.12.2021 в 17:57
Норвегия, Румыния, Албания
Ответить
0
0
avatar
Zolotoy Myach1 (Chikago)
16.12.2021 в 17:52
И ни одного прогноза)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...